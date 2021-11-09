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الملك الأردني يلتقي منصور عباس في عمان

الملك الأردني يلتقي منصور عباس في عمان
رام الله - دنيا الوطن
التقى العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، رئيسَ (القائمة العربية الموحدة)، منصور عباس.

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فقد طلع الأخير كبار المسؤولين الإسرائيليين مسبقا باللقاء. 

وذكرت (القناة 12) الإسرائيلية، أن الجانبين ناقشا عددا من القضايا المتعلقة بالعلاقات الإسرائيلية – الأردنية، والقضية الفلسطينية، وملفات إقليمية في الشرق الأوسط.

ووفقًا للقناة، فإن اللقاء الذي استمر نحو 4 ساعات، وعقد بالتنسيق بين المملكة الأردنية والحكومة الإسرائيلية بموافقة رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت. 

وبدورها قالت صحيفة (يديعوت آحرونوت)، إن الدعوة وجهت لمنصور عباس قبل شهر وكان مترددًا في قبولها وبعد تنسيق مع بينت توجه اليوم للقاء العاهل الأردني.

وذكرت وسائل الإعلام الأردنية أن العاهل الأردني، استقبل عباس في قصر الحسينية اليوم الثلاثاء.

وجرى، خلال اللقاء، بحث آخر التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وسبل دفع عملية السالم قدمًا، إذ أكد جلالته وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين وشدد على ضرورة تحقيق السالم العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الملك أن الأردن مستمر في بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

بدوره، أشاد عباس بمواقف الملك تجاه القضية الفلسطينية وبمساعي الأردن الدؤوبة للحفاظ على الوضع القائم في القدس الشريف ودعمه لصمود المقدسيين، مثمنا ما يقدمه الأردن لفلسطينيي أراضي عام 48، خصوصا فيما يتعلق بالتعليم والحج والعمرة.

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