فصائل المقاومة: لن ندخر أي جهد لتحرير الأسرى من براثن الأسر الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، دعمها وإسنادها لقضية الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، وعلى رأسهم الأسيران مقداد القواسمي وكايد الفسفوس ورفاقهم، داعية لتصاعد الفعاليات الشعبية والجماهيرية نصرة لأسرانا الأحرار.وأشارت الفصائل في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن المقاومة لا تدخر أي جهد لتحرير الأسرى من براثن الأسر الإسرائيلية، مؤكدة في الوقت ذاته أن وعد التحرير بات قريباً.وقالت: "نؤكد أن مؤامرة التهجير الصهيونية في الشيخ جراح وتهويد المقبرة اليوسفية واحياء القدس التي تستهدف استئصال الوجود الإسلامي والعربي من فلسطين والقدس لن تفلح في ثني شعبنا عن حقه في أرضه".وأضافت: "نرفض سياسة الاعتقال السياسي الممارس من قبل أجهزة امن الضفة بحق الاسرى المحررين ورجال المقاومة ومجموعاتها، ونؤكد دعمنا للفعاليات والمسيرات الرافضة للظلم وتكميم الأفواه وقمع الحريات".وتابعت فصائل المقاومة بقولها: "نؤكد أن المطبعون العرب الذين فرطوا بتضحيات أمتنا وشعبنا هم شركاء الاحتلال في عدوانه المتواصل والمستمر على شعبنا وقضيتنا".واختتمت الفصائل بيانها، بتوجيه التحية للأسرى البواسل الصامدين في سجون الاحتلال الذين يعانون من بطش السجان ويمارس ضدهم أظلم أدوات التعذيب والاعتقال.