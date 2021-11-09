توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "JAWWAL PAY"



وجرى توقيع الاتفاقية بمقر الوزارة في محافظة رام الله والبيرة، وبحضور كل من وزير الاتصالات د.م اسحق سدر، ومدير عام شركة JAWWAL PAY إبراهيم خماش.



وأكد سدر، أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن خطوات التحول الرقمي الجديّة في كافة المجالات والقطاعات، وتتزامن مع رؤية الحكومة الفلسطينية في تعزيز الثقافة الرقمية للمواطنين حيث سيتم اعتماد كافة الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية خلال الفترة القادمة ما يوفر الوقت والجهد على المواطنين. وأضاف أن بهذه الاتفاقية سيصبح المواطن الفلسطيني قادراً على الاستفادة من خدمات محفظة JAWWAL PAY، في أكثر من 90 مكتباً للبريد الفلسطيني في محافظات الوطن، ستُعتمد على مراحل مختلفة.



من جهته، عبر خماش عن سعادته بهذا التعاون الذي سيعزز من الخطوات الفعلية في دمج الثقافة الرقمية وخدمات الدفع الإلكتروني بكافة قطاعات المجتمع، مضيفاً أن شركة JAWWAL PAY أطلقت محفظتها الإلكترونية منذ العام الماضي لتقدم كل ما يحتاجه المواطن من خدمات الدفع الإلكترونية بسهولة وأمان، وضمن أنظمة وبرامج حماية عالمية وموثوقة.



رام الله - دنيا الوطنوقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات الفلسطينية، والشركة الوطنية للدفع الإلكتروني JAWWAL PAY، اتفاقیة تعاون يتم بموجبها تقدیم خدمات الدفع الإلكتروني للمحفظة في مكاتب البرید الفلسطیني.