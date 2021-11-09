محلل إسرائيلي: حماس ترسم معالم صفقة الأسرى حتى لو لم تتحقق

رام الله - دنيا الوطنأكد نعوم أمير، المحلل والكاتب الإسرائيلي في صحيفة (ميكور ريشون)، أن حماس هي من ترسم معالم صفقة تبادل الأسرى حتى ولو لم تتحقق، بعد وضعها الأسيرين مروان البرغوثي وأحمد سعدات على رأسها.وأوضح أن حماس تفضل أن ينظر إليها كذلك على أن يُنظر إليها في الشارع الفلسطيني على أنها تسعى إلى صفقة بأي ثمن.واعتبر أمير في مقال لها أن وضع حماس للأسيرين مروان البرغوثي وأحمد سعدات على رأس صفقة تبادل الأسرى المقبلة يعني أن الصفقة على بعد سنوات ضوئية.وأوضح أنه ليس من قبيل المصادفة أن جهاز الجيش يعرّف الأسرى الفلسطينيين على أنهم عامل استقرار مهم في قطاع غزة.