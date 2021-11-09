451 أسيرًا ينجحون في امتحان الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، نتائج امتحان الثانوية العامة للأسرى الفلسطينيين في سجونالاحتلال الإسرائيلي للعام 2021.وأفادت الوزارة أن 451 أسيرًا موزعين على 10 سجون حالفهم الحظ في النجاح لهذا العام وأضافت أنه سيتم تسليم مديريات التربية والتعليم الكشو،ف غدًا الأربعاء، وسيكون بإمكان أهالي الأسرى تسلمها بعد ذلك.وهنأت المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى والمحررين، الأسرى الناجحين وذويهم على هذا الإنجاز الذي تحقق رغم كل المعيقاتالتي يفرضها الاحتلال.يشار إلى أن الاعتقالات المتكررة ومنع استكمال العملية التعليمية عقبة تواجه العشرات من الطلبة الفلسطينيين الذين يزجبهم الاحتلال الإسرائيلي داخل سجونه، ليحرمهم من أبسط حقوقهم بالحرية والعلم.إلا أن كثير من الأسرى الطلبة امتلكوا الإرادة القوية وصمموا على مواصلة مسيرتهم التعليمية من داخل السجون على الرغممن العقبات التي يضعها الاحتلال، واستطاعوا انتزاع حقهم ونالوا الشهادة العلمية التي يطمحوا لها.ويذكر أن 1070 أسيرًا ملتحقون ببرنامج التعليم الجامعي "البكالوريوس"، و110 ملتحقون ببرنامج الدراسات العليا"الماجستير"، حتى يناير 2020، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.حصلت الحركة الأسيرة على إنجاز العملية التعليمية بالنّضال ومرّت بعدّة تحديات على مدار سنوات الاعتقال، منها فرض"قوانين" باطلة على منع التعليم.وتتعمد إدارة سجون الاحتلال مصادرة الكتب، ومنع إدخالها، ونقل الأسرى لحرمانهم من إتمام مراحل تعليمهم في السجون التيتضم الّلجان التعليمية المعتمدة من قبل الجامعات الفلسطينية.وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 4600 أسيرفي سجونها، وفق معطيات فلسطينية.