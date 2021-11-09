وقفة في نابلس إسنادا للأسرى

رام الله - دنيا الوطنشارك عشرات المواطنين في وقفة إسناد للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة المضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.وجاءت الوقفة بدعوة من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية واللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس، اليوم الثلاثاء، ونظمت على دوار الشهداء في المدينة، بمشاركة ممثلين عن الهيئات الوطنية والرسمية والشعبية، وأقاليم حركة فتح من مصر وسوريا ولبنان، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وقالت وهيبة صالح في كلمة الاتحاد واللجنة الوطنية إن الأسرى والأسيرات يتعرضون لحملة سحب إنجازاتهم والتضييق عليهم، مؤكدة دعم ومساندة الأسرى في جميع الخطاوت التي يقررونها في سبيل نيل حريتهم أو تحسين ظروفهم الاعتقالية.من جهته، قال منسق القوى والفصائل في نابلس نصر أبو جيش إن الأسرى يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام متحدين بإرادتهم سياسة المحتل والاعتقال الإداري المرفوض في كل القوانين الانسانية والدولية.وفي كلمة اقليم فتح في سوريا وجهت هدى بدوي التحية إلى الأسرى وعلى رأسهم عميد الأسرى كريم يونس.وقالت "كل التحية للأسرى وفي مقدمتهم الأسرى الذين انتزعوا حريتهم وكسروا منظومة الاحتلال الأمنية، وللأسرى المضربين عن الطعام في معركتهم"، مؤكدة أن على كل مواطن فلسطيني دعم الأسرى ورفع معنوياتهم.