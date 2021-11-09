الشيخ يستقبل القنصل البريطاني العام ويبحث سبل التعاون المشترك "
استقبل صباح اليوم الثلاثاء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ في مكتبه بمدينة رام الله القنصل البريطاني العام ديانا كورنر .
وفي مستهل اللقاء وضع الوزير الشيخ الضيفة في صورة آخر التطورات والمستجدات السياسية حول القضية الفلسطينية والمنطقة .
هذا وبدورها أعربت السيدة كورنر عن سعادتها بهذا اللقاء ، مؤكدةً على موقف بلادها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني من خلال دعم مؤسساته وبنائها ، وبذل كل الجهود من أجل دفع العلاقات الثنائية الى الامام .
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