الشيخ يستقبل القنصل البريطاني العام ويبحث سبل التعاون المشترك "

رام الله - دنيا الوطناستقبل صباح اليوم الثلاثاء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ في مكتبه بمدينة رام الله القنصل البريطاني العام ديانا كورنر .وفي مستهل اللقاء وضع الوزير الشيخ الضيفة في صورة آخر التطورات والمستجدات السياسية حول القضية الفلسطينية والمنطقة .هذا وبدورها أعربت السيدة كورنر عن سعادتها بهذا اللقاء ، مؤكدةً على موقف بلادها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني من خلال دعم مؤسساته وبنائها ، وبذل كل الجهود من أجل دفع العلاقات الثنائية الى الامام .