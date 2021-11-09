شؤون فلسطينية

المالكي يوقع اتفاقية لفتح فرع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر في فلسطين

المالكي يوقع اتفاقية لفتح فرع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر في فلسطين
مبنى وزراة الخارجية في فلسطين - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
وقع رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، مع فرانشيسكو روكا رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لفتح مكتب للاتحاد لدى دولة فلسطين بمقر الوزارة برام الله.

واعتبر المالكي أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز العلاقة بين دولة فلسطين والاتحاد، معرباً عن استعداد دولة فلسطين تقديم كل الدعم لتسهيل عمل الاتحاد في فلسطين، مثمناً العمل الذي تقوم به منظمتا الصليب والهلال الأحمر، وتقدير دولة فلسطين للعمل الإنساني الذي يقدمه الاتحاد لخدمة الانسانية في كافة الظروف.

واستعرض المالكي الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحلتة، مشيراً الى جر ائم الاحتلال وخاصة بحق الأطفال الفلسطينيين من قتل واعتقال.

وأوضح وزير الخارجية أن القوة القائمة بالاحتلال مستمرة بانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال قتلها واعتقالها للمواطنين العزل وخاصة الأطفال.

وتطرق إلى معاناة الاسرى في سجون الاحتلال ومعركة الأمعاء الخاوية التي يخو ضها ثلة من الأسرى ضد سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها دولة الاحتلال.

وذكر المالكي: "محاولات الإحتلال بتجريم المجتمع المدني الفلسطيني، خاصة منظمات حقوق الإنسان التي توثق الانتهاكات الجسيمة للاحتلال، معتبراً أن هذا الافتراء والتشهير هو جزء من حملة ممنهجة ضد هذه المؤسسات التي تعمل لفضح جرائم الاحتلال".

وأضاف: "أن عدم احترام اسرائيل لاتفاقيات جنيف وغياب المساءلة شجعهاعلى مواصلة جرائمها ضد المواطنين العزل".

ودعا المالكي إلى توفير الحماية الدولية لشعبنا على النحو الذي دعا إليه الرئيس محمود عباس خلال كلمته في الجمعية العامة في الأمم المتحدة.

من جانبه، ثمن روكا علاقة الاتحاد مع دولة فلسطين، وأكد على الدور المميز الذي تؤديه جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، مشيراً إلى أنه أحد أفضل النماذج في المنطقة.

وأشار إلى أهمية تقديم الدعم الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة توفير الحماية للطواقم الطبية وسيارات الإسعاف خلال تأديتها لواجباتها على النحو الذي نص عليه القانون الدولي الانساني.

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