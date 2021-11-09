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دولي

روسيا: أسطولنا يتابع تحركات السفن الحربية الأمريكية في البحر الأسود

روسيا: أسطولنا يتابع تحركات السفن الحربية الأمريكية في البحر الأسود
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أسطول البحر الأسود يتابع تحركات القطع البحرية للولايات المتحدة في مياه البحر.

وقالت الوزارة في بيان لها: "ينفذ أسطول البحر الأسود مجموعة من الإجراءات لمراقبة تحركات السفن التابعة للقوات البحرية الأمريكية في مياه البحر الأسود".

وأشار البيان إلى أن مدمرة (بورتر) الحاملة للصواريخ الموجهة دخلت مياه البحر الأسود في 30 تشرين/ أكتوبر، وانضمت إليها في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر ناقلة (جون لينثال)، قبل وصول سفينة القيادة (ماونت ويتني) إلى البحر الأسود في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأكد سيرغي شويغو، وزير الدفاع الروسي، مؤخراً أن سفناً تابعة لحلف الناتو ودول أخرى من المنطقة، تدخل البحر الأسود بأسلحة دقيقة بعيدة المدى.

وذكر الوزير: "أن الولايات المتحدة والبلدان المتحالفة معها تحاول بهذا الشكل اختبار مدى مناعة ساحل البحر الأسود وحدود روسيا الجنوبية".

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