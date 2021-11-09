شؤون فلسطينية

العربية الفلسطينية: ملاحقة منظمات إسرائيلية إرهابية قانوناً خطوة في الاتجاه الصحيح

العربية الفلسطينية: ملاحقة منظمات إسرائيلية إرهابية قانوناً خطوة في الاتجاه الصحيح
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، أن ما اتخذته الخارجية الفلسطينية  من خطوة جريئة بالتحضير لقائمة تضم منظمات صهيونية تدعم الإرهاب ضد الفلسطينيين لملاحقتها قانونيا تحرج الاحتلال الإسرائيلي، قائلا:" لاسيما أن إسرائيل تزعم أنها تريد السلام مع الفلسطينيين"، واصفا إعداد قائمة بتلك المنظمات " خطوة في الاتجاه الصحيح".

وبين عاشور أن هذه الخطوة تأتي ردا على جرائم قطعان المستعمرين بحق " شعبنا بدولة فلسطين"، قائلا : " هذه الخطوة سيتبعها خطوات"، مؤكدا أن الخطوة لها آثارها على دولة الاحتلال، مرحبا بها، و مثمنا دور القيادة الفلسطينية على اتخاذ القرار الصائب بملاحقة منظمات المستعمرين قانونيا.

و قال  عاشور في هذا السياق: "الإحتلال لا يعرف إلا لغة القوة"، مشيرا إلى قوة الموقف الفلسطيني قيادة و شعبا و فصائليا حيال الاحتلال و جرائمه ضد كل ما هو فلسطيني، مضيفا: " ملاحقة تلك المنظمات الصهيونية في المحكمة الدولية يجعلنا نقدم رؤساءها للمحكمة كمجرمي حرب"، موضحا : " طالما أنها تدعم الإرهاب ضد الفلسطينيين".

و في موضوع آخر، حذرت الجبهة العربية الفلسطينية على لسان عضو لجنتها المركزية، و أمين سر ساحة غزة، من تفجر الأوضاع داخل سجون الاحتلال تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام بسبب الاعتقال الإداري، مشددا على " لن يطول صبر الحركة الأسيرة "، و مضيفا أن الاعتقال الإداري لن يكون سيفا مسلطا على رقاب أسرانا.

وثمن جميل عاشور في تصريحاته جهود الرئيس عباس بتوجيه هيئة الأسرى و المحررين بتدويل قضية الأسرى القابعين في سجون الاحتلال، لافتا إلى أن قضية الأسرى على سلم أولويات القيادة الفلسطينية، متكهنا برفع القيادة شكوى في الأمم المتحدة على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الأسرى، مطالبا المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل على إيقاف جرائمها بحقهم، منوها إلى الاعتقال الإداري.

وحمل عاشور الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، كاشفا النقاب عن قتل الاحتلال أسرانا معنويا و نفسيا بتسليط " الاعتقال الإداري" على رقابهم، داعيا مؤسسات حقوق الإنسان الدولية و الصليب الأحمر إلى إنقاذ حياة المضربين عن الطعام قبل فوات الأوان.

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