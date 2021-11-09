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دولي

الشرطة النرويجية تقتل رجلاً كان يهدد المارة بالطعن

الشرطة النرويجية تقتل رجلاً كان يهدد المارة بالطعن
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت شبكة (NRK) التلفزيونية النرويجية المحلية، بأن شرطة  العاصمة النرويجية أوسلو قتلت رجلاً كان يهدد المارة بالسكين قبل أن يعتدي على رجال الأمن. 

وقالت الشبكة إن "الرجل الذي كان يهدد المارة في منطقة بيسليت والذي أطلق الشرطيون النار عليه توفي متأثرا بجراحه"، لافتة إلى أن الشرطة لا تملك معلومات تدل على أن الجاني كان له أعوان.

وكشفت وسائل إعلام نرويجية أن أحد المارة لاحظ رجلا في الشارع كان بحوزته سكين، وأبلغ الشرطة بالأمر، وحاول أفراد الدورية الأمنية التي وصلت إلى المكان إبعاد الرجل عن الطريق، لكن الجاني فتح باب سيارتهم واعتدى عليهم وجرح أحد عناصر الشرطة، ولم يبق على رجال الأمن سوى إطلاق النار عليه.

وبحسب (NRK) فقد باشرت أجهزة الأمن تحقيقاً للكشف عن دوافع الجاني، ولا تملك في الوقت الراهن أدلة تدعم فرضية وجود خلفية "إرهابية" وراء تصرفات الرجل الذي كان معروفاً لدى الشرطة.

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