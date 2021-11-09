التربية والتعليم العالي تُعلن عن منح دراسية لدرجة الماجستير في إندونيسيا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن توفر عدد من المنح الدراسية المُقدّمة من الجمعية المحمدية في إندونيسيا لدرجة الماجستير للعام (2021-2022).ودعت الوزارة في بيان لها، الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps، للاطلاع على كامل التفاصيل بما فيها الشروط، والوثائق المطلوبة، وآلية تقديم الطلبات، والمواعيد النهائية للتقديم.وأوضحت أن تقديم الطلبات مرفقاً معها الوثائق المطلوبة والمصدقة حسب الأصول يتم في مقر الوزارة برام الله أو في مكاتب التعليم العالي بنابلس والخليل، فيما يتم تقديم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.