شؤون فلسطينية

الخضري: تقرير البنك الدولي يحتاج تبني دولي وإلزام إسرائيل بعدم وضع العراقيل

الخضري: تقرير البنك الدولي يحتاج تبني دولي وإلزام إسرائيل بعدم وضع العراقيل
رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن ‏تقرير البنك الدولي حول الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة في الأراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة يحتاج لتبني دولي.

وقال الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء: "مطلوب خطوات عملية لرفع الحصار كلياً، وتوجيه الدعم العاجل للقطاعات الإنسانية، ولتفادي الآثار الناتجة عن ارتفاع معدلات الفقر إلى 59%، ومعدل البطالة 45%، بحسب التقرير".

و أضاف" التقرير حمل توصيفاً للحالة الصعبة خاصة في غزة، ورصد استمرار انكماش الاقتصاد، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ووضع مقترحات حلول تحتاج تبني دولي، ومتابعة حثيثة من البنك الدولي لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بما يساعد على تخفيف الحالة الصعبة الناتجة عن 15 عاماً من الحصار الإسرائيلي".

و تابع" التقرير حدد أولويات واجب اتخاذها تشمل زيادة إمدادات الكهرباء، وتطوير البنية التحتية والشبكات لتعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة لتحسين الخدمات العامة، وهذا يحتاج إلى تنفيذ مشاريع حيوية، ورصد موازنات لها".

وشدد الخضري على ضرورة إلزام إسرائيل بعدم وضع العراقيل أمام تنفيذ هذه المشروعات، وكذلك العمل من المجتمع الدولي على مواجهة آثار ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وأشار إلى ما جاء في التقرير من منع الاحتلال دخول المواد الخام اللازمة للصناعة بحجة الاستخدام المزدوج، مطالبا برفع القيود لدخول هذه المستلزمات للقطاع.

وطالب بضغط دولي على إسرائيل لتوقف إجراءاتها غير القانونية، حيث يطالب القانون الدولي بتسهيل حركة مرور البضائع والأفراد دون قيود.

وأكد الخضري على أهمية الشروع في إعادة اعمار قطاع غزة لما لها من آثار إنسانية واقتصادية على آلاف الأسر التي تعاني جراء هدم منازلها من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وكذلك كافة القطاعات المتضررة والبنى التحتية والمصانع والقطاعات الصحية والتعليمية".


أخبار ذات صلة

شاهد: مصريون يستفزون سياحاً إسرائيليين في مدينة دهب.. ماذا قالو؟

شاهد: مصريون يستفزون سياحاً إسرائيليين في مدينة دهب.. ماذا قالو؟

451 أسيرًا ينجحون في امتحان الثانوية العامة

451 أسيرًا ينجحون في امتحان الثانوية العامة

وقفة في نابلس إسنادا للأسرى

وقفة في نابلس إسنادا للأسرى

الشيخ يستقبل القنصل البريطاني العام ويبحث سبل التعاون المشترك &#34;

الشيخ يستقبل القنصل البريطاني العام ويبحث سبل التعاون المشترك "

المالكي يوقع اتفاقية لفتح فرع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر في فلسطين

المالكي يوقع اتفاقية لفتح فرع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر في فلسطين

العربية الفلسطينية: ملاحقة منظمات إسرائيلية إرهابية قانوناً خطوة في الاتجاه الصحيح

العربية الفلسطينية: ملاحقة منظمات إسرائيلية إرهابية قانوناً خطوة في الاتجاه الصحيح

عائلات عمارة الطور يعتصمون في منازلهم رفضًا لقرار هدمها

عائلات عمارة الطور يعتصمون في منازلهم رفضًا لقرار هدمها

التربية والتعليم العالي تُعلن عن منح دراسية لدرجة الماجستير في إندونيسيا

التربية والتعليم العالي تُعلن عن منح دراسية لدرجة الماجستير في إندونيسيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

451 أسيرًا ينجحون في امتحان الثانوية العامة

451 أسيرًا ينجحون في امتحان الثانوية العامة

وقفة في نابلس إسنادا للأسرى

وقفة في نابلس إسنادا للأسرى

الشيخ يستقبل القنصل البريطاني العام ويبحث سبل التعاون المشترك &#34;

الشيخ يستقبل القنصل البريطاني العام ويبحث سبل التعاون المشترك "

المالكي يوقع اتفاقية لفتح فرع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر في فلسطين

المالكي يوقع اتفاقية لفتح فرع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر في فلسطين

العربية الفلسطينية: ملاحقة منظمات إسرائيلية إرهابية قانوناً خطوة في الاتجاه الصحيح

العربية الفلسطينية: ملاحقة منظمات إسرائيلية إرهابية قانوناً خطوة في الاتجاه الصحيح

عائلات عمارة الطور يعتصمون في منازلهم رفضًا لقرار هدمها

عائلات عمارة الطور يعتصمون في منازلهم رفضًا لقرار هدمها

التربية والتعليم العالي تُعلن عن منح دراسية لدرجة الماجستير في إندونيسيا

التربية والتعليم العالي تُعلن عن منح دراسية لدرجة الماجستير في إندونيسيا

الخضري: تقرير البنك الدولي يحتاج تبني دولي وإلزام إسرائيل بعدم وضع العراقيل

الخضري: تقرير البنك الدولي يحتاج تبني دولي وإلزام إسرائيل بعدم وضع العراقيل

منوعات

أخر ظهور لأيتن عامر بنحافتها الملفتة.. والجهور يتساءل

أخر ظهور لأيتن عامر بنحافتها الملفتة.. والجهور يتساءل

بعد انفعاله على أحد الصحفيين.. توجيه بلاغ ضد المغني الراب &#34;ويجز&#34;

بعد انفعاله على أحد الصحفيين.. توجيه بلاغ ضد المغني الراب "ويجز"

منة فضالي تتعرض للنصب والاحتيال.. ونقابة الممثلين تحيل منتجين للتحقيق

منة فضالي تتعرض للنصب والاحتيال.. ونقابة الممثلين تحيل منتجين للتحقيق

شاهد: نانسي عجرم تتصدر الترند بأغنيتها الجديدة (150)

شاهد: نانسي عجرم تتصدر الترند بأغنيتها الجديدة (150)

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل بوشمها الجديد

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل بوشمها الجديد

شاهد: تامر حسني يفاجئ عروسين في أمريكا بحفل زفافهم

شاهد: تامر حسني يفاجئ عروسين في أمريكا بحفل زفافهم

شاهد: ياسمين رئيس تصدم الجميع بتصريح غريب عن التمثيل

شاهد: ياسمين رئيس تصدم الجميع بتصريح غريب عن التمثيل

شاهد: زينة تهرب من عملية جراحية بهذه الطريقة

شاهد: زينة تهرب من عملية جراحية بهذه الطريقة

شاهد: نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلاد زوجها

شاهد: نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلاد زوجها

شاهد: جاستين بيبر يصدم الجمهور بعد ظهوره بالحجاب

شاهد: جاستين بيبر يصدم الجمهور بعد ظهوره بالحجاب

عربي

الأردن: 50% نسبة متلقي لقاح (كورونا) في مخيمات اللجوء

الأردن: 50% نسبة متلقي لقاح (كورونا) في مخيمات اللجوء

بن راشد: الإمارات ستكون الأولى بالشرق الأوسط باختبار السيارات ذاتية القيادة

بن راشد: الإمارات ستكون الأولى بالشرق الأوسط باختبار السيارات ذاتية القيادة

الإمارات: اعتماد شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد

الإمارات: اعتماد شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد

تونس: الغنوشي يؤكد استعداده للاستقالة من رئاسة المجلس

تونس: الغنوشي يؤكد استعداده للاستقالة من رئاسة المجلس