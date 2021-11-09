شؤون فلسطينية

نائب رئيس الوزراء الفلسطيني: يجب توفير اللقاح لكافة الأسرى بسجون الاحتلال

نائب رئيس الوزراء الفلسطيني: يجب توفير اللقاح لكافة الأسرى بسجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
استقبل زياد أبو عمرو، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء، رئيس الاتحاد الدولي للصليب الأحمر فرانشيسكو روكا والوفد المرافق له في مكتبه في رام الله اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب.

وأكد أبو عمرو خلال اللقاء ضرورة توفير اللقاح لكافة الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وشدد على ضرورة التدخل للحفاظ على حياتهم في ظل إمعان مصلحة سجون الاحتلال بالاعتداء عليهم والتنكيل بهم وحرمان ذويهم من زيارتهم. كما طالب المجتمع الدولي بالضغط الجاد على إسرائيل للإفراج عن المعتقلين المرضى، والأطفال، وكبار السن، والنساء.

وأشاد أبو عمرو بالتعاون بين الهلال الأحمر الفلسطيني والاتحاد الدولي للصليب الأحمر، مؤكداً استعداد دولة فلسطين لتوفير كافة الإمكانيات لإنجاح عمل الصليب الأحمر وتمكينه من القيام بمهامه في خدمة أبناء شعبنا.

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