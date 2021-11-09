شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية لدرجة الماجستير في إندونيسيا

"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية لدرجة الماجستير في إندونيسيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر عدد من المنح الدراسية المُقدّمة من الجمعية المحمدية في إندونيسيا؛ للحصول على درجة الماجستير للعام 2021-2022.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل بما فيها الشروط، والوثائق المطلوبة، وآلية تقديم الطلبات، والمواعيد النهائية للتقديم.

وأوضحت (التعليم العالي) أن تقديم الطلبات، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة والمصدقة حسب الأصول؛ يتم في مقر الوزارة برام الله أو في مكاتب التعليم العالي بنابلس والخليل، فيما يتم تقديم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.

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