"التعليم العالي" تكرّم الطلبة الفائزين في مسابقات النشاطات الطلابية السنوية





رام الله - دنيا الوطنكرّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، طلبة الجامعات الفائزين في مسابقات النشاطات الطلابية السنوية التي نظمتها الوزارة خلال العام 2020؛ والذين تأخّر تكريمهم بحُكم الظروف التي فرضتها جائحة (كورونا).جاء ذلك خلال حفلٍ أقامته الوزارة في مقرها بمدينة رام الله، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس وعدد من أسرة الوزارة، وأعضاء لجنة النشاطات الطلابية في مؤسسات التعليم العالي، إذ تم تكريم 50 طالباً/ة من مختلف مؤسسات التعليم العالي؛ فازوا بمسابقات القصة القصيرة بعنوان "مذبحة دير ياسين الألم الذي لا ينسى.."، والرسم بعنوان "شجرة الزيتون وصورة من بلدي"، إذ تم تسليمهم شهادات تقدير وجوائز نقدية.وفي هذا السياق، عبّر أبو مويس عن فخره بالطلبة الفلسطينيين وبإبداعاتهم وإنجازاتهم، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز النشاطات اللامنهجية لطلبة مؤسسات التعليم العالي؛ بما يُمكّنهم من الكشف عن مواهبهم ومهاراتهم المتنوعة سواءً بمجال الكتابة أو الرسم أو أية نشاطات طلابية أخرى.وأكد الوزير الحرص على خلق جيلٍ متعلمٍ ومثقفٍ ومنتمٍ لوطنه، مشيراً إلى أن مثل هذه النشاطات من شأنها خدمة القضية والرواية الفلسطينية، متمنياً لكافة الطلبة التوفيق والنجاح والاستمرار في مسيرة التميّز والإبداع، شاكراً طواقم الوزارة بما فيهم طاقم وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية لدورهم في تعزيز مثل هذه النشاطات الهادفة.وفي كلمته ممثلاً عن عمادات شؤون الطلبة ولجنة النشاطات الطلابية في مؤسسات التعليم العالي؛ شكر إياد الأقرع وزارة التعليم العالي على تنظيم هذه النشاطات اللامنهجية والتي تسهم في تعزيز التنمية المجتمعية في فلسطين، مطالباً بتعزيزها لما لها من دور كبير في تنمية مهارات الطلبة، والكشف عن مواهبهم الكامنة.من جهتها، وجّهت الطالبة إسراء حرزانة، نيابةً عن الطلبة الفائزين، الشكر للوزارة على تنظيم هذه المسابقات النوعية بشكل سنوي، مشيدةً بالفوائد التي توفرها هذه النشاطات للطلبة؛ خاصةً على صعيد تطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم وتعزيز ارتباطهم بوطنهم وأرضهم.وفي نهاية الحفل، تم تقديم شرح للحضور حول المسابقة الخاصة بفنون الكتابة الإبداعية (القصة القصيرة، والمقالة، والشعر) والخط والرسم والتي أعلنت عنها الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة، وذلك ضمن مبادرة شهر اللغة العربية التي انطلقت من جامعة الدول العربية ومنظمة "اليونسكو" لمناسبة اليوم العالمي للغةالعربية.و يُشار إلى أن "التعليم العالي" تُنظّم سنوياً مجموعة من النشاطات اللامنهجية والمسابقات لطلبة مؤسسات التعليم العالي، ضمن سياستها الهادفة إلى تخريج طلبة متميزين مرتبطين بالقضايا الوطنية الفلسطينية.