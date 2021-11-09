عربي

الأردن: 50% نسبة متلقي لقاح (كورونا) في مخيمات اللجوء

الأردن: 50% نسبة متلقي لقاح (كورونا) في مخيمات اللجوء
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد محمد الحواري، الناطق باسم مفوضية شؤون اللاجئين في الأردن أن نسبة متلقي لقاح (كورونا) داخل مخيمات اللجوء في الأردن بلغت 50%، ونحو 35% بين اللاجئين المؤهلين خارج المخيمات.

وقال الحواري: "الأردن من أوائل الدول التي قدمت اللقاح المضاد لكورونا للاجئين مجاناً"، بحسب ما جاء على موقع قناة (المملكة) الأردنية.

وأضاف: "المفوضية قدمت مساحة كافية في مركز التسجيل التابع لها لتخصيصها لتطعيم اللاجئين المؤهلين ضد (كورونا) لزيادة أعداد متلقي اللقاح، وأن أكثر من ألف لاجئ يزور المركز في اليوم الواحد".

وتابع الناطق باسم مفوضية شؤون اللاجئين: "من المقرر افتتاح مواقع أخرى للتطعيم في مراكز أخرى مشابهة في عدة محافظات منها إربد والمفرق".

وبدأت المفوضية بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات حملة تطعيم ضد (كورونا)، حيث توجد محطة متنقلة في مركز التسجيل التابع للمفوضية في خلدا بعمان، لتمكين اللاجئين غير الملقحين من التسجيل والحصول على اللقاح عند زيارة مركز التسجيل.

ويعيش 82.8% من اللاجئين في مدن أردنية، بينما 17.2% منهم في 3 مخيمات هي "الزعتري" أكبر مخيم للاجئين السوريين، و"الأزرق" و"مريجيب الفهود" الإماراتي الأردني.

أخبار ذات صلة

صحيفة سورية: وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى دمشق

صحيفة سورية: وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى دمشق

بن راشد: الإمارات ستكون الأولى بالشرق الأوسط باختبار السيارات ذاتية القيادة

بن راشد: الإمارات ستكون الأولى بالشرق الأوسط باختبار السيارات ذاتية القيادة

لبنان تعد بتأمين أدوية الأمراض المزمنة قريباً

لبنان تعد بتأمين أدوية الأمراض المزمنة قريباً

الإمارات: اعتماد شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد

الإمارات: اعتماد شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد

اليمن تسقط طائرة تجسس أمريكية الصنع في أجواء مأرب

اليمن تسقط طائرة تجسس أمريكية الصنع في أجواء مأرب

الاتحاد الأوروبي يعيّن ناتاليا ابوستولوفا لقيادة البعثة

الاتحاد الأوروبي يعيّن ناتاليا ابوستولوفا لقيادة البعثة

تونس: الغنوشي يؤكد استعداده للاستقالة من رئاسة المجلس

تونس: الغنوشي يؤكد استعداده للاستقالة من رئاسة المجلس

البرلمان العربي للطفل يبحث استعداداته لعقد الجلسة الثالثة والمقبلة في فبراير

البرلمان العربي للطفل يبحث استعداداته لعقد الجلسة الثالثة والمقبلة في فبراير

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

451 أسيرًا ينجحون في امتحان الثانوية العامة

451 أسيرًا ينجحون في امتحان الثانوية العامة

وقفة في نابلس إسنادا للأسرى

وقفة في نابلس إسنادا للأسرى

الشيخ يستقبل القنصل البريطاني العام ويبحث سبل التعاون المشترك &#34;

الشيخ يستقبل القنصل البريطاني العام ويبحث سبل التعاون المشترك "

المالكي يوقع اتفاقية لفتح فرع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر في فلسطين

المالكي يوقع اتفاقية لفتح فرع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر في فلسطين

العربية الفلسطينية: ملاحقة منظمات إسرائيلية إرهابية قانوناً خطوة في الاتجاه الصحيح

العربية الفلسطينية: ملاحقة منظمات إسرائيلية إرهابية قانوناً خطوة في الاتجاه الصحيح

عائلات عمارة الطور يعتصمون في منازلهم رفضًا لقرار هدمها

عائلات عمارة الطور يعتصمون في منازلهم رفضًا لقرار هدمها

التربية والتعليم العالي تُعلن عن منح دراسية لدرجة الماجستير في إندونيسيا

التربية والتعليم العالي تُعلن عن منح دراسية لدرجة الماجستير في إندونيسيا

الخضري: تقرير البنك الدولي يحتاج تبني دولي وإلزام إسرائيل بعدم وضع العراقيل

الخضري: تقرير البنك الدولي يحتاج تبني دولي وإلزام إسرائيل بعدم وضع العراقيل

منوعات

أخر ظهور لأيتن عامر بنحافتها الملفتة.. والجهور يتساءل

أخر ظهور لأيتن عامر بنحافتها الملفتة.. والجهور يتساءل

بعد انفعاله على أحد الصحفيين.. توجيه بلاغ ضد المغني الراب &#34;ويجز&#34;

بعد انفعاله على أحد الصحفيين.. توجيه بلاغ ضد المغني الراب "ويجز"

منة فضالي تتعرض للنصب والاحتيال.. ونقابة الممثلين تحيل منتجين للتحقيق

منة فضالي تتعرض للنصب والاحتيال.. ونقابة الممثلين تحيل منتجين للتحقيق

شاهد: نانسي عجرم تتصدر الترند بأغنيتها الجديدة (150)

شاهد: نانسي عجرم تتصدر الترند بأغنيتها الجديدة (150)

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل بوشمها الجديد

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل بوشمها الجديد

شاهد: تامر حسني يفاجئ عروسين في أمريكا بحفل زفافهم

شاهد: تامر حسني يفاجئ عروسين في أمريكا بحفل زفافهم

شاهد: ياسمين رئيس تصدم الجميع بتصريح غريب عن التمثيل

شاهد: ياسمين رئيس تصدم الجميع بتصريح غريب عن التمثيل

شاهد: زينة تهرب من عملية جراحية بهذه الطريقة

شاهد: زينة تهرب من عملية جراحية بهذه الطريقة

شاهد: نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلاد زوجها

شاهد: نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلاد زوجها

شاهد: جاستين بيبر يصدم الجمهور بعد ظهوره بالحجاب

شاهد: جاستين بيبر يصدم الجمهور بعد ظهوره بالحجاب

عربي

الأردن: 50% نسبة متلقي لقاح (كورونا) في مخيمات اللجوء

الأردن: 50% نسبة متلقي لقاح (كورونا) في مخيمات اللجوء

بن راشد: الإمارات ستكون الأولى بالشرق الأوسط باختبار السيارات ذاتية القيادة

بن راشد: الإمارات ستكون الأولى بالشرق الأوسط باختبار السيارات ذاتية القيادة

الإمارات: اعتماد شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد

الإمارات: اعتماد شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد

تونس: الغنوشي يؤكد استعداده للاستقالة من رئاسة المجلس

تونس: الغنوشي يؤكد استعداده للاستقالة من رئاسة المجلس