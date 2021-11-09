الأردن: 50% نسبة متلقي لقاح (كورونا) في مخيمات اللجوء

رام الله - دنيا الوطنأفاد محمد الحواري، الناطق باسم مفوضية شؤون اللاجئين في الأردن أن نسبة متلقي لقاح (كورونا) داخل مخيمات اللجوء في الأردن بلغت 50%، ونحو 35% بين اللاجئين المؤهلين خارج المخيمات.وقال الحواري: "الأردن من أوائل الدول التي قدمت اللقاح المضاد لكورونا للاجئين مجاناً"، بحسب ما جاء على موقع قناة (المملكة) الأردنية.وأضاف: "المفوضية قدمت مساحة كافية في مركز التسجيل التابع لها لتخصيصها لتطعيم اللاجئين المؤهلين ضد (كورونا) لزيادة أعداد متلقي اللقاح، وأن أكثر من ألف لاجئ يزور المركز في اليوم الواحد".وتابع الناطق باسم مفوضية شؤون اللاجئين: "من المقرر افتتاح مواقع أخرى للتطعيم في مراكز أخرى مشابهة في عدة محافظات منها إربد والمفرق".وبدأت المفوضية بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات حملة تطعيم ضد (كورونا)، حيث توجد محطة متنقلة في مركز التسجيل التابع للمفوضية في خلدا بعمان، لتمكين اللاجئين غير الملقحين من التسجيل والحصول على اللقاح عند زيارة مركز التسجيل.ويعيش 82.8% من اللاجئين في مدن أردنية، بينما 17.2% منهم في 3 مخيمات هي "الزعتري" أكبر مخيم للاجئين السوريين، و"الأزرق" و"مريجيب الفهود" الإماراتي الأردني.