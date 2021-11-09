هيئة الأسرى تعلن نتائج الثانوية العامة للأسرى داخل سجون الاحتلال للعام 2021





رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، عن نتائج إمتحان الثانوية العامة للأسرى والأسيرات داخل سجون الإحتلال الإسرائيلي للعام 2021.وأوضحت الهيئة في تقريرها أنها أرسلت كافة العلامات بعد جمعها من السجون إلى وزارة التربية والتعليم، وتم مراجعتها وتدقيقها وفقاً للشروط والمعايير، ومن ثم معادلتها بحسب الاتفاق المبرم بين الوزارة والهيئة لإعلان النتائج النهائية هذا اليوم.وأضافت الهيئة" إن كشوفات العلامات لكافة المتقدمين سيتم تسليمها عبر مديريات وزارة التربية والتعليم كل في محافظته، علماً أن العدد الإجمالي للمتقدمين لهذا العام بلغ (487) أسير ممن انطبقت عليهم الشروط والمعايير، نجح منهم 452 أسيرا، بنسبة نجاح وصلت الى 92%".وتوجهت الهيئة بالشكر لوزير التربية والتعليم والطواقم الفنية في الوزارة والهيئة، ولجان التدريس بالسجون على الجهود التي بذلتها من أجل السماح للأسرى بتقديم امتحان الثانوية لهذا العام.وهنأت الهيئة الأسرى والأسيرات على نجاحهم، مثمنة عزيمتهم وإصرارهم في تحدي السجان الإسرائيلي بتحويل معتقلات الاحتلال لمدارس ثورية، وإكمال تعليمهم بأقل الإمكانيات.