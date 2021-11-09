عاجل

  • الجامعة العربية تؤكد دعمها ومساندتها لوكالة (أونروا) وتفعيل قنوات العمل معها

شؤون فلسطينية

وقفات في 4 مدن بالضفة الغربية تضامنًا مع الأسرى المضربين

وقفات في 4 مدن بالضفة الغربية تضامنًا مع الأسرى المضربين
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت مدن الخليل والبيرة وطولكرم ونابلس بالضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، وقفات تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام
في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري.

وانتظمت وقفة أعقبها مسيرة جابت بلدة إذنا في الخليل، رفع خلالها المشاركون صور الأسرى المضربين، وعلم فلسطين ولافتات تطالب بالإفراج عن الأسرى، وأخرى تندد بسياسة الاعتقال الإداري الجائرة بحقهم.

وأفادت أسماء قزمار زوجة الأسير علاء الأعرج، المضرب منذ 93 يوما، أن زوجها سيعرض على محكمة سالم الاحتلالية اليوم، لافتة إلى أنها لا تعلم ولا تتوقع أي شيء يصدر عن تلك المحكمة.

وأوضحت في كلمة على هامش الوقفة، أن زوجها يعيش في ظروف صحية صعبة في سجن الرملة، مضيفة أنه لا يأخذ المدعمات ويتعرض لظروف تحقيق جديدة لزيادة الضغط عليه واستنزاف ما تبقى من طاقته.

واعتبرت قزمار أن تفاعل الشارع الفلسطيني لا يليق بحجم تضحيات الأسرى، مطالبة بضرورة التحرك القوي والفاعل مع قضيتهم.

كما نظم مواطنون وقفة مماثلة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في طولكرم.

وشارك في الوقفة عدد من المسؤولين ونواب المجلس التشريعي وأهالي أسرى، حاملين صور المضربين ولافتات تندد يسياسات الاحتلال المتبعة بحقهم.

وقال النائب في المجلس التشريعي عبد الرحمن زيدان، إنه ورغم الزيادة النسبية في تفاعل الشارع الفلسطيني مع الأسرى وتنظيم الوقفات التضامنية معهم في عدة مدن فلسطينية، "إلا أنها غير كافية".

وأضاف زيدان في كلمة بالوقفة، أن صبر الأسرى وصمودهم أمر مهم لأننا نستمد منهم القوة بعد مضي عدة أشهر على إضراب بعضهم.

ووصف الموقف الرسمي بأنه ضعيف جدا في دعم الأسرى ومساندتهم، والأمر ذاته ينطبق على تحرك المؤسسات الدولية والحقوقية.

ودعا زيدان الاتحاد الأوروبي واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الضغط بكل قوة للوقوف مع الأسرى وانهاء اعتقالهم الإداري.

وفي السياق ذاته، شارك العشرات في وقفة أمام الصليب الأحمر بمدينة البيرة وأخرى في نابلس، دعوا خلالها إلى تحرك رسمي
وشعبي جاد لنصرة المضربين وإنهاء معاناتهم قبل فوات الأوان.

ويواصل 6 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطّعام داخل سجون الاحتلال، احتجاجًا على اعتقالهم الإداري، أقدمهم كايد الفسفوس المضرب منذ (118) يوماً، بحسب "مكتب إعلام الأسرى".

والأسرى هم إلى جانب الفسفوس: مقداد القواسمي مضرب منذ (111) يوما، علاء الأعرج مضرب منذ (93) يوماً، هشام أبو هواش مضرب منذ (84) يوماً، عيّاد الهريمي مضرب منذ (48) يوماً، لؤي الأشقر مضرب منذ (31) يوما.

أخبار ذات صلة

الجامعة العربية تؤكد دعمها ومساندتها لوكالة (أونروا) وتفعيل قنوات العمل معها

الجامعة العربية تؤكد دعمها ومساندتها لوكالة (أونروا) وتفعيل قنوات العمل معها

هيئة الأسرى تعلن نتائج الثانوية العامة للأسرى داخل سجون الاحتلال للعام 2021

هيئة الأسرى تعلن نتائج الثانوية العامة للأسرى داخل سجون الاحتلال للعام 2021

الأورومتوسطي: محاكمة إسرائيل لـ&#34;شذى عودة&#34; اعتداء خطير على حرية النشاط المدني

الأورومتوسطي: محاكمة إسرائيل لـ"شذى عودة" اعتداء خطير على حرية النشاط المدني

جهود حكومية تبذل لتنظيم التجارة الالكترونية

جهود حكومية تبذل لتنظيم التجارة الالكترونية

الرفاعي: المؤتمر الثامن استحقاق تنظيمي وزيارة الأقاليم الخارجيّة مهمّة وتاريخيّة

الرفاعي: المؤتمر الثامن استحقاق تنظيمي وزيارة الأقاليم الخارجيّة مهمّة وتاريخيّة

أمناء سر (فتح) في الخارج يؤكدون أهمية ورشات العمل قبيل المؤتمر العام الثامن

أمناء سر (فتح) في الخارج يؤكدون أهمية ورشات العمل قبيل المؤتمر العام الثامن

الرويضي: قضية القدس حاضرة بقوّة على طاولة الرئيس والاحتلال يسابق الزمن لقلب الحقائق

الرويضي: قضية القدس حاضرة بقوّة على طاولة الرئيس والاحتلال يسابق الزمن لقلب الحقائق

الرويضي: قضية القدس حاضرة بقوّة على طاولة الرئيس

الرويضي: قضية القدس حاضرة بقوّة على طاولة الرئيس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تعلن نتائج الثانوية العامة للأسرى داخل سجون الاحتلال للعام 2021

هيئة الأسرى تعلن نتائج الثانوية العامة للأسرى داخل سجون الاحتلال للعام 2021

الأورومتوسطي: محاكمة إسرائيل لـ&#34;شذى عودة&#34; اعتداء خطير على حرية النشاط المدني

الأورومتوسطي: محاكمة إسرائيل لـ"شذى عودة" اعتداء خطير على حرية النشاط المدني

وقفات في 4 مدن بالضفة الغربية تضامنًا مع الأسرى المضربين

وقفات في 4 مدن بالضفة الغربية تضامنًا مع الأسرى المضربين

جهود حكومية تبذل لتنظيم التجارة الالكترونية

جهود حكومية تبذل لتنظيم التجارة الالكترونية

الرفاعي: المؤتمر الثامن استحقاق تنظيمي وزيارة الأقاليم الخارجيّة مهمّة وتاريخيّة

الرفاعي: المؤتمر الثامن استحقاق تنظيمي وزيارة الأقاليم الخارجيّة مهمّة وتاريخيّة

أمناء سر (فتح) في الخارج يؤكدون أهمية ورشات العمل قبيل المؤتمر العام الثامن

أمناء سر (فتح) في الخارج يؤكدون أهمية ورشات العمل قبيل المؤتمر العام الثامن

الرويضي: قضية القدس حاضرة بقوّة على طاولة الرئيس والاحتلال يسابق الزمن لقلب الحقائق

الرويضي: قضية القدس حاضرة بقوّة على طاولة الرئيس والاحتلال يسابق الزمن لقلب الحقائق

الرويضي: قضية القدس حاضرة بقوّة على طاولة الرئيس

الرويضي: قضية القدس حاضرة بقوّة على طاولة الرئيس

منوعات

أخر ظهور لأيتن عامر بنحافتها الملفتة.. والجهور يتسأل

أخر ظهور لأيتن عامر بنحافتها الملفتة.. والجهور يتسأل

بعد انفعاله على أحد الصحفيين.. توجيه بلاغ ضد المغني الراب &#34;ويجز&#34;

بعد انفعاله على أحد الصحفيين.. توجيه بلاغ ضد المغني الراب "ويجز"

منة فضالي تتعرض للنصب والاحتيال.. ونقابة الممثلين تحيل منتجين للتحقيق

منة فضالي تتعرض للنصب والاحتيال.. ونقابة الممثلين تحيل منتجين للتحقيق

شاهد: نانسي عجرم تتصدر الترند بأغنيتها الجديدة (150)

شاهد: نانسي عجرم تتصدر الترند بأغنيتها الجديدة (150)

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل بوشمها الجديد

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل بوشمها الجديد

شاهد: تامر حسني يفاجئ عروسين في أمريكا بحفل زفافهم

شاهد: تامر حسني يفاجئ عروسين في أمريكا بحفل زفافهم

شاهد: ياسمين رئيس تصدم الجميع بتصريح غريب عن التمثيل

شاهد: ياسمين رئيس تصدم الجميع بتصريح غريب عن التمثيل

شاهد: زينة تهرب من عملية جراحية بهذه الطريقة

شاهد: زينة تهرب من عملية جراحية بهذه الطريقة

شاهد: نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلاد زوجها

شاهد: نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلاد زوجها

شاهد: جاستين بيبر يصدم الجمهور بعد ظهوره بالحجاب

شاهد: جاستين بيبر يصدم الجمهور بعد ظهوره بالحجاب

عربي

الأردن: 50% نسبة متلقي لقاح (كورونا) في مخيمات اللجوء

الأردن: 50% نسبة متلقي لقاح (كورونا) في مخيمات اللجوء

بن راشد: الإمارات ستكون الأولى بالشرق الأوسط باختبار السيارات ذاتية القيادة

بن راشد: الإمارات ستكون الأولى بالشرق الأوسط باختبار السيارات ذاتية القيادة

الإمارات: اعتماد شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد

الإمارات: اعتماد شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد

تونس: الغنوشي يؤكد استعداده للاستقالة من رئاسة المجلس

تونس: الغنوشي يؤكد استعداده للاستقالة من رئاسة المجلس