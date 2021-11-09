دولي

إطلاق المشاورات الروسية الأمريكية حول الجرائم الإلكترونية

إطلاق المشاورات الروسية الأمريكية حول الجرائم الإلكترونية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن دميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئاسة الروسية، إطلاق آلية المشاورات الروسية الأمريكية حول الجرائم الإلكترونية، مؤكداً على  ضرورة مكافحة هذه الظاهرة.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: " من أجل مواصلة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في قمة جنيف، تم إطلاق آلية للمشاورات الثنائية بمشاركة الهيئات المسؤولة من كلا الجانبين حول الجرائم الإلكترونية، ولا يزال هذا الحوار مستمراً، الجانبان متفقان على أن أي مظهر من مظاهر الجرائم الإلكترونية ليس مقبولا ويجب مكافحته".

وأشار إلى أنه توجد لدى روسيا والولايات المتحدة طلبات متبادلة في إطار مواجهة الجرائم الإلكترونية وأن الحوار بين الجانبين موضوعي ويتطور.

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