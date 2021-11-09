موسكو تستأنف الرحلات الجوية مع تسع دول











رام الله - دنيا الوطنأعلنت روسيا عن استأنفت رحلاتها الجوية مع تسع دول كانت قد أوقفتها بسبب جائحة (كورونا)، حيث واصلت الرحلات منذ 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، إلى جزر البهاما، إيران، هولندا، النرويج، عمان، سلوفينيا، تونس، السويد وتايلاند.وكانت الحركة الجوية إلى عمان، عن طريق رحلتين في الأسبوع من موسكو إلى مسقط، وإلى تونس بواقع سبع رحلات إسبوعيا من موسكو الى المنستير، بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، رفعت روسيا القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى النمسا وسويسرا وفنلندا والإمارات العربية المتحدة وزادت عدد الرحلات الجوية مع ألبانيا وبلغاريا وفنزويلا والمجر وألمانيا واليونان وإسبانيا وإيطاليا وجزر المالديف ومالطا، مقدونيا، فرنسا، وفق (سبوتنيك).إن استئناف أو توسيع الحركة الجوية لا يعني أن الدولة مفتوحة للسياحة، حيث يجب العثور على قواعد الزيارة على المواقع الرسمية للسفارات والقنصليات.