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"التربية" تعلن نتائج امتحانات الثانوية العامة للأسرى

"التربية" تعلن نتائج امتحانات الثانوية العامة للأسرى
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، نتائج امتحان الثانوية العامة للأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي للعام 2021.

وأفادت التربية بأن (451) أسيراً موزعين على عشرة معتقلات، حالفهم الحظ في النجاح لهذا العام، موضحةً أنه سيتم تسليم مديريات التربية والتعليم الكشوف غداً، وسيكون بإمكان أهالي الأسرى تسلمها بعد ذلك.

وهنأت الوزارة وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الأسرى الناجحين وذويهم، على هذا الإنجاز الذي تحقق رغم كل المعيقات التي يفرضها الاحتلال، متمنيتين لهم الإفراج العاجل ونيل الحرية.

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