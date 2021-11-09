بن راشد: الإمارات ستكون الأولى بالشرق الأوسط باختبار السيارات ذاتية القيادة

وقال محمد بن راشد على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "ترأست اجتماعا لمجلس الوزراء في إكسبو دبي 2020، اعتمدنا خلاله الطلب المقدم من وزارة الداخلية بالبدء باختبار القيادة الذاتية للسيارات على طرق دولة الإمارات، ورفع تقرير للمجلس لاعتمادها بشكل دائم مستقبلا في حال اعتمدت الوزارة تلك التقنية بالتنسيق مع الجهات المختصة".



وأضاف: "دولة الإمارات ستكون الدولة الأولى في الشرق الأوسط والثانية عالميا التي تختبر السيارات ذاتية القيادة في شوارعها، وهدفنا أن يكون هذا النوع من السيارات أكثر أمانا وسلامة وجودة، وننتظر تقرير وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الذكاء الاصطناعي لنتائج الاختبارات لاتخاذ القرار المناسب".





رام الله - دنيا الوطنأعلن محمد بن راشد، حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد الحكومة خلال الطلب المقدم من وزارة الداخلية بالبدء باختبار القيادة الذاتية للسيارات على طرق دولة، مؤكداً أن الإمارات ستكون الأولى في ‏الشرق الأوسط التي تختبر السيارات ذاتية القيادة.‏