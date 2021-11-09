داخلية غزة تنشر كشف التنسيقات المصرية للسفر عبر معبر رفح يوم غد الأربعاء

نشرت وزارة الداخلية كشفي المسافرين والجوازات المصرية، للسفر عبر معبر رفح ليوم، ليوم غدٍ الأربعاء.وأعلنت الداخلية عن المتبقي من الحافلة الثانية والثالثة من كشف المسافرين رقم (2021/37)، وعن الأسماء من (127) إلى (176) من كشف الجوازات المصرية رقم (2021/2).ونوهت الوزارة إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة السادسة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.وأشارت إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.