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لبنان تعد بتأمين أدوية الأمراض المزمنة قريباً

لبنان تعد بتأمين أدوية الأمراض المزمنة قريباً
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال فراس الأبيض، وزير الصحة في لبنان، إن وزارته تعمل على تأمين أدوية الأمراض المزمنة، التي بالفعل بدأت تصل إلى الوزارة والمستشفيات.

ولفت الأبيض، عقب لقائه برئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الجمهوري، اليوم الثلاثاء، إلى أن المواطنين سيلمسون نتائج فعليه لذلك قريبا، بحسب موقع (قناة الجديد) اللبنانية.

وأفاد الوزير عن لقاء عون: "ركزّنا خلال الاجتماع مع رئيس الجمهورية على موضوع تأمين أدوية الأمراض المزمنة وهي بدأت تصل إلى الوزارة والمستشفيات وسيلمس المواطنون نتائج فعلية قريبًا، كما تكلمنا عن موضوع الاستشفاء وطلبنا دعم رئيس الجمهورية".

واعترف الوزير بارتفاع تكاليف المستشفيات، وقال: "تكاليف المستشفيات ارتفعت مع الأسف. في المقابل نعمل في وزارة الصحة على اتفاق مع البنك الدولي، سيؤمن مقدار ثلاثة أضعاف ونصف ما يدفع المواطن اللبناني من تكاليف في المستشفيات".

وفي سياق آخر، أكد الأبيض أن الجرعة الثالثة من لقاح (كورونا) تستهدف الأكبر سنًا والعاملين في القطاع الصحي أولًا، "ولكن نركّز حاليًا على أن يحصل جميع اللبنانيين على الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح".

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