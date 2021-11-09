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اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تبحث الارتفاع العالمي للأسعار وتأثيراته على المواطن الفلسطيني

اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تبحث الارتفاع العالمي للأسعار وتأثيراته على المواطن الفلسطيني
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي برئاسة النائب يحيى العبادسة، اجتماعاً دورياً لمناقشة عدة قضايا، منها الارتفاع العالمي للأسعار، وذلك بحضور أعضاء اللجنة النواب يوسف الشرافي، وعاطف عدوان، ويونس أبو دقة، وسالم سلامة، وهدى نعيم.

وأوضح النائب العبادسة أن اللجنة بحثت ظاهرة الارتفاع العالمي للأسعار،وانعكاساتها على شعبنا في قطاع غزة، والسياسات الواجب اتباعها من قبل الوزارات والجهات الحكومية المختصة وبالتحديد وزارتي الاقتصاد والمالية للتخفيف عن المواطنين، وتوفير المواد الأساسية لهم.

وناقشت اللجنة موضوع رسوم الكهرباء التي تفرضها الشركة على المواطنين تحت عناوين مختلفة، لذلك تقرر الاجتماع مع كافة الأطراف المختصة ذات العلاقة بالموضوع للخروج برؤية واضحة تقدم للمجلس التشريعي حول هذه الخدمة المحتكرة من
الشركة.

ودرست اللجنة بعض التقارير الواردة إليها من ديوان الرقابة المالية والإدارية والتوصيات الواردة فيها، لبحثها وحلها مع الوزارات المختلفة.

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