الصحة الفلسطينية: حالتا وفاة و237 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)



وبيّنت أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 48 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة 82 مريضاً، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة، و237 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و318 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وقالت الكيلة في موجز التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، إن حالتي الوفاة تم تسجيلهما في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 8، طوباس 8، جنين 19، بيت لحم 17، أريحا والأغوار 4، الخليل 21، طولكرم 4، نابلس 5، رام الله والبيرة 6، قطاع غزة 145".وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 5، طوباس 3، جنين 17، بيت لحم 9، أريحا والأغوار 4، الخليل 16، طولكرم 2، نابلس 8، رام الله والبيرة 18، قلقيلية 1، سلفيت 0، قطاع غزة 235".