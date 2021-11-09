دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني تدين إرهاب الاحتلال بحق المؤسسات الحقوقية

رام الله - دنيا الوطنادانت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية قرار ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال القاضي بحظر وملاحقة المؤسسات الست الغير ربحية.و قالت الدائرة في بيان لها اليوم الثلاثاء: "أن ها القرار هو تحد صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بعمل مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع الدولي في الأراضي المحتلة، خاصة وأنها مؤسسات غير ربحية تعمل على تلبية حاجات الفئات الاكثر تعرضا للاضطهاد بسبب جرائم وانتهاكات الاحتلال اليومية بحق الفلسطينيين".و أكدت الدائرة على مطالبتها المجتمع الدولي وهيئاته لأخذ دورهم الطبيعي في تطبيق القوانين والاتفاقات الدولية ومحاسبة الاحتلال على وانتهاكه لها بشكل يومي.و دعت الدائرة كافة المؤسسات وفئات شعبنا الفلسطيني بالتصدي لهذا القرار والعمل على حماية هذه المؤسسات بالتزامن مع جهود القيادة والحكومة الفلسطينية القاضي بالحفاظ والدفاع عن مؤسساتنا الوطنية.