الإمارات: اعتماد شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد

رام الله - دنيا الوطنكشف محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد الإمارات لشروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد.وأشار بن راشد، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إلى أنه "يمكن للمتقاعدين إكمال إقامتهم معنا في دولة الإمارات"، قائلا: "نرحب بالجميع في بلدنا".وكان حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد، أعلن في وقت سابق اليوم، عن أن بلاده ستكون الأولى في ‏الشرق الأوسط التي تختبر السيارات الذاتية القيادة، مؤكداً إلى أن الإمارات ستحتل المركز الثاني عالمياً في اختبار هذه السيارات.