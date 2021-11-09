رئيس الوزراء الأثيوبي: نواجه تجمعاً يهدف لتدمير البلاد وسلبها الحرية





رام الله - دنيا الوطنقال آبي أحمد علي، رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تواجه تجمعاً من الأعداء يحاولون تدميرها وسلب حرية شعبها، مؤكداً على استعداد أديس أبابا للعمل بشكل بناء مع "الأصدقاء" في مواجهة التحديات.وأضاف خلال خطابه أمام حشد للتبرع لدعم الجيش الفيدرالي أن: "الترويج لانهيار العاصمة أديس أبابا وهروب المسؤولين إلى دول الجوار ومغادرة السفارات والبعثات الأجنبية تهدف إلى إثارة حالة من الذعر"، مشيراً إلى أن إثيوبيا لا تزال ملتزمة بإحراز تقدم بالرغم من العقبات التي تواجهها.وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي خلال تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن أديس أبابا على استعداد للعمل بشكل بناء مع الأصدقاء في مواجهة التحديات الماثلة وتحقيق الأهداف الإنمائية في رحلة الإصلاحات التي بدأت.وفي وقت سابق، أكد المبعوث الأميركي الخاص جيفري فيلتمان على قلق الولايات المتحدة البالغ من تصعيد الصراع وخطر العنف بين الطوائف في إثيوبيا، مشجعاً جميع الأطراف على الانخراط في حوار بشأن وقف الأعمال العدائية.