شؤون فلسطينية

(الديمقراطية) تطالب الدول الأوروبية بترجمة بيانها حول المؤسسات الأهلية والاستيطان

(الديمقراطية) تطالب الدول الأوروبية بترجمة بيانها حول المؤسسات الأهلية والاستيطان
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها اليوم، بالبيان الصادر عن الدول الأوروبية الخمس في مجلس الأمن، في موقفها الداعم للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، ورفضها تصنيف دولة للاحتلال لستٍ من هذه المؤسسات منظمات إرهابية.

و كما رحبت بموقفها الداعي إلى وقف الاستيطان وتوسيعه وعدم إطلاق عطاءات جديدة، في كافة مناطق الضفة الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك المنطقة (E1).

و رأت الجبهة في هذا البيان دعماً سياسياً مهماً لنضالات شعبنا ضد الاحتلال وممارساته كافة، ودعت مجلس الأمن إلى تبني هذا البيان والبناء عليه، وعلى قرار مجلس الأمن بالإجماع رقم 2334 لعام 2016.

و دعت الديمقراطية الدول الأوروبية الموقعة على البيان، وأعضاء مجلس الأمن، والدول الأعضاء في المنظمة الدولية للأمم المتحدة، إلى ترجمة مواقفها المناهضة للاستيطان، إلى خطوات عملية، تضع حداً لسياسة التغول الاستعماري الاستيطاني لدولة الاحتلال، وتطاولها على قرارات الشرعية الدولية وقوانينها، وانتهاكها لها، واستخفافها بالإرادة الدولية.

و قالت الديمقراطية: "إن قرارات الإدانة، على أهميتها، والتي لا تترافق بإجراءات عملية بما فيها مقاطعة دولة الاحتلال، وفرض العقوبات عليها، لم تنجح حتى الآن في ردع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

 وأضافت "مازالت بالمقابل تصر بوقاحة وتحدٍ للإرادة الدولية، على مواصلة أعمالها الاستعمارية الاستيطانية ورفض الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا غير القابلة للتصرف، وتعطيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية".

و ختمت الجبهة مؤكدة أن معركة شعبنا ضد الاستيطان، تعتبر المحور الرئيس في معاركه الوطنية، فالأرض هي أخطر الأهداف التي تنشط سلطات الاحتلال للاستيلاء عليها، في سياق ترويجها لأساطيرها وخرافاتها التوراتية، التي تنزع عن أرضنا
صفتها الوطنية.

أخبار ذات صلة

مؤسسة الرؤيا توقع اتفاقيات مع مؤسسات المجتمع المدني المقدسي

مؤسسة الرؤيا توقع اتفاقيات مع مؤسسات المجتمع المدني المقدسي

زوارق الاحتلال الحربية تُلاحق قاربي صيد في بحر بيت لاهيا

زوارق الاحتلال الحربية تُلاحق قاربي صيد في بحر بيت لاهيا

وليد عسّاف: الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء.. و(بينيت) يقود جرائم الحرب

وليد عسّاف: الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء.. و(بينيت) يقود جرائم الحرب

موعد صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة

موعد صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة

اللواء أبو بكر يطلع النائب ماركو فانهيس على مجمل قضي الأسرى في سجون الإحتلال

اللواء أبو بكر يطلع النائب ماركو فانهيس على مجمل قضي الأسرى في سجون الإحتلال

اجتماع يبحث دعم التعليم للاجئين الفلسطينيين بين (أونروا) والجامعة العربية

اجتماع يبحث دعم التعليم للاجئين الفلسطينيين بين (أونروا) والجامعة العربية

(حماية) يحذر من تدخل النيابة العامة في المناكفات السياسية

(حماية) يحذر من تدخل النيابة العامة في المناكفات السياسية

الخارجية: المجتمع الدولي وأمريكا بمواجهة نفاذ مخزون الحجج للتغطية على سياسة بينت الاستيطانية

الخارجية: المجتمع الدولي وأمريكا بمواجهة نفاذ مخزون الحجج للتغطية على سياسة بينت الاستيطانية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مؤسسة الرؤيا توقع اتفاقيات مع مؤسسات المجتمع المدني المقدسي

مؤسسة الرؤيا توقع اتفاقيات مع مؤسسات المجتمع المدني المقدسي

(الديمقراطية) تطالب الدول الأوروبية بترجمة بيانها حول المؤسسات الأهلية والاستيطان

(الديمقراطية) تطالب الدول الأوروبية بترجمة بيانها حول المؤسسات الأهلية والاستيطان

وليد عسّاف: الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء.. و(بينيت) يقود جرائم الحرب

وليد عسّاف: الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء.. و(بينيت) يقود جرائم الحرب

اللواء أبو بكر يطلع النائب ماركو فانهيس على مجمل قضي الأسرى في سجون الإحتلال

اللواء أبو بكر يطلع النائب ماركو فانهيس على مجمل قضي الأسرى في سجون الإحتلال

اجتماع يبحث دعم التعليم للاجئين الفلسطينيين بين (أونروا) والجامعة العربية

اجتماع يبحث دعم التعليم للاجئين الفلسطينيين بين (أونروا) والجامعة العربية

(حماية) يحذر من تدخل النيابة العامة في المناكفات السياسية

(حماية) يحذر من تدخل النيابة العامة في المناكفات السياسية

الخارجية: المجتمع الدولي وأمريكا بمواجهة نفاذ مخزون الحجج للتغطية على سياسة بينت الاستيطانية

الخارجية: المجتمع الدولي وأمريكا بمواجهة نفاذ مخزون الحجج للتغطية على سياسة بينت الاستيطانية

سلطة النقد: تراجع أسعار العقارات السكنية للربع الثالث من العام 2021

سلطة النقد: تراجع أسعار العقارات السكنية للربع الثالث من العام 2021

منوعات

أخر ظهور لأيتن عامر بنحافتها الملفتة.. والجهور يتسأل

أخر ظهور لأيتن عامر بنحافتها الملفتة.. والجهور يتسأل

بعد انفعاله على أحد الصحفيين.. توجيه بلاغ ضد المغني الراب &#34;ويجز&#34;

بعد انفعاله على أحد الصحفيين.. توجيه بلاغ ضد المغني الراب "ويجز"

منة فضالي تتعرض للنصب والاحتيال.. ونقابة الممثلين تحيل منتجين للتحقيق

منة فضالي تتعرض للنصب والاحتيال.. ونقابة الممثلين تحيل منتجين للتحقيق

شاهد: نانسي عجرم تتصدر الترند بأغنيتها الجديدة (150)

شاهد: نانسي عجرم تتصدر الترند بأغنيتها الجديدة (150)

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل بوشمها الجديد

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل بوشمها الجديد

شاهد: تامر حسني يفاجئ عروسين في أمريكا بحفل زفافهم

شاهد: تامر حسني يفاجئ عروسين في أمريكا بحفل زفافهم

شاهد: ياسمين رئيس تصدم الجميع بتصريح غريب عن التمثيل

شاهد: ياسمين رئيس تصدم الجميع بتصريح غريب عن التمثيل

شاهد: زينة تهرب من عملية جراحية بهذه الطريقة

شاهد: زينة تهرب من عملية جراحية بهذه الطريقة

شاهد: نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلاد زوجها

شاهد: نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلاد زوجها

شاهد: جاستين بيبر يصدم الجمهور بعد ظهوره بالحجاب

شاهد: جاستين بيبر يصدم الجمهور بعد ظهوره بالحجاب

عربي

تونس: الغنوشي يؤكد استعداده للاستقالة من رئاسة المجلس

تونس: الغنوشي يؤكد استعداده للاستقالة من رئاسة المجلس

الرئيس الجزائري: لن نتسامح مع أي تدخل في شؤوننا الداخلية

الرئيس الجزائري: لن نتسامح مع أي تدخل في شؤوننا الداخلية

&#34;أنصار الله&#34; تعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع

"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع

الإمارات: الدفاع المدني يسيطر على حريق بمصنع زيوت في المنطقة الصناعية

الإمارات: الدفاع المدني يسيطر على حريق بمصنع زيوت في المنطقة الصناعية