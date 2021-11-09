دولي

عضو بالكنيست يفضح نتنياهو: حاول إغرائي مقابل التصويت ضد الميزانية

عضو بالكنيست يفضح نتنياهو: حاول إغرائي مقابل التصويت ضد الميزانية
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
كشف عضو الكنيست من حزب "الصهيونية الدينية" يوم توف كالفون عن تفاصيل لقاء زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو به من أجل كسب موقفه لإفشال خطوة التصويت على الميزانية الأسبوع الماضي. 

وذكر موقع (سيروجيم)، أن نتنياهو حاول أن يوضح لكالفون أن هذه حكومة يسارية تعتمد على الإخوان المسلمين، ورد كالفون كما ورد في وقت سابق من هذا الأسبوع على نتنياهو بأن الحكومة كانت تروج لتحركات يمينية امتنع نتنياهو عن الترويج لها طوال فترة ولايته.

 وأفاد كالفون بأن نتنياهو قدم له عرضا مقابل تصويته ضد الميزانية، بأن يتم تعيينه وزيرا في الليكود لفترتين.

 وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إنه عندما أدرك نتنياهو أنه لا ينوي الانشقاق، أهان الصهيونية الدينية، وقال لكالفون إن الصهيونية الدينية لها قلب كبير ولكن عقلها صغير. 

وأضافت أن كالفون لم تعجبه هذه الجملة التي قالها نتنياهو وانتهى الاجتماع.

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