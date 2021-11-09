اليمن تسقط طائرة تجسس أمريكية الصنع في أجواء مأرب



ويشهد اليمن منذ نحو سبعة أعوام معارك بين قوات جماعة (أنصار الله) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً والمدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.









رام الله - دنيا الوطنقال يحيى سريع المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسس مسلحة نوع سكان إيغل أمريكية الصنع، أثناء قيامها بأعمال عدائية، صباح اليوم، في أجواء منطقة الجُوبة جنوب محافظة مأرب.وأضاف سريع في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أن عملية إسقاط الطائرة تمت بسلاح مناسب"، مشيراً إلى أن الطائرة هي الخامسة من ذات النوع، التي تتمكن الدفاعات الجوية التابعة لقوات (أنصار الله)، من إسقاطها، خلال العام الجاري.