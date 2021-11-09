وليد عسّاف: الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء.. و(بينيت) يقود جرائم الحرب
قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عسّاف:"إنّ ما يقوم به جيش الاحتلال في المناطق الفلسطينيّة؛ هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء، معتبرًا أن رئيس وزراء الاحتلال (نفتالي بينيت) يقود جرائمَ الحرب من خلال التطهير العرقي وبناء المستوطنات، مستذكرًا حديث (بينيت) بأنّه يعمل ضدّ إقامة الدولة الفلسطينيّة، متهمًا إياه (أي بينيت) بأنّه لا يكترث بالقوانين والاتفاقات الدوليّة".
و أكّد عسّاف على أنّ ممارسات الاحتلال تنهي فكرة حل الدولتين وعمليّة السّلام، مستطردًا أنّ هذه الجرائم بما فيها بناء المستوطنات تأتي ضمن محاولات التهويد؛ عبر إظهار الضفة الغربيّة على أنّها مدينة يهوديّة من خلال البناء المتواصل للمستوطنات ببُنية تحتيّة دائمة.
واستطرد مستكملًا حديثه:"حتّى القرارات الدولية التي أنصفت الشعب الفلسطيني لم يتم تنفيذها، مثال على ذلك؛ القرارات الدوليّة الّتي اتُخذت عام 1967 المتعلّقة بحق تقرير المصير، وحق العودة، وإيقاف الاستيطان؛ لم يتم تنفيذها، وهذا يعني؛ أنّ أيَّا قرار يكون في مصلحتنا يضربه الاحتلال في عرض الحائط، إضافةً إلى أنّ (الفيتو) الأمريكيّ والدعم الأوروبي، والازدواجيّة في تنفيذ القرارات الدوليّة؛ يجعل إسرائيل متحرّرةً من أيّ عقوبة".
وفي السّياق ذاته؛ بيّن عسّاف أنّ الاحتلال الإسرائيلي؛ هو قاعدةٌ متقدّمةٌ لقوى الاستعمار، موضحًا أنّ جرائم الاحتلال تزداد وتيرتها، خصوصًا في مناطق (ج-C) والأغوار والقدس، مؤكدًا أنّ هنالك تنسيقًا بين القوى والمؤسّسات الوطنيّة لمواجهة هذه الاعتداءات؛ من خلال دعم المواطنين وصمودهم.
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