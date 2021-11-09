شؤون فلسطينية

وليد عسّاف: الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء.. و(بينيت) يقود جرائم الحرب

وليد عسّاف: الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء.. و(بينيت) يقود جرائم الحرب
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عسّاف:"إنّ ما يقوم به جيش الاحتلال في المناطق الفلسطينيّة؛ هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء، معتبرًا أن رئيس وزراء الاحتلال (نفتالي بينيت) يقود جرائمَ الحرب من خلال التطهير العرقي وبناء المستوطنات، مستذكرًا حديث (بينيت) بأنّه يعمل ضدّ إقامة الدولة الفلسطينيّة، متهمًا إياه (أي بينيت) بأنّه لا يكترث بالقوانين والاتفاقات الدوليّة".

و أكّد عسّاف على أنّ ممارسات الاحتلال تنهي فكرة حل الدولتين وعمليّة السّلام، مستطردًا أنّ هذه الجرائم بما فيها بناء المستوطنات تأتي ضمن محاولات التهويد؛ عبر إظهار الضفة الغربيّة على أنّها مدينة يهوديّة من خلال البناء المتواصل للمستوطنات ببُنية تحتيّة دائمة.

واستطرد مستكملًا حديثه:"حتّى القرارات الدولية التي أنصفت الشعب الفلسطيني لم يتم تنفيذها، مثال على ذلك؛ القرارات الدوليّة الّتي اتُخذت عام 1967 المتعلّقة بحق تقرير المصير، وحق العودة، وإيقاف الاستيطان؛ لم يتم تنفيذها، وهذا يعني؛ أنّ أيَّا قرار يكون في مصلحتنا يضربه الاحتلال في عرض الحائط، إضافةً إلى أنّ (الفيتو) الأمريكيّ والدعم الأوروبي، والازدواجيّة في تنفيذ القرارات الدوليّة؛ يجعل إسرائيل متحرّرةً من أيّ عقوبة".

وفي السّياق ذاته؛ بيّن عسّاف أنّ الاحتلال الإسرائيلي؛ هو قاعدةٌ متقدّمةٌ لقوى الاستعمار، موضحًا أنّ جرائم الاحتلال تزداد وتيرتها، خصوصًا في مناطق (ج-C) والأغوار والقدس، مؤكدًا أنّ هنالك تنسيقًا بين القوى والمؤسّسات الوطنيّة لمواجهة هذه الاعتداءات؛ من خلال دعم المواطنين وصمودهم.

أخبار ذات صلة

مؤسسة الرؤيا توقع اتفاقيات مع مؤسسات المجتمع المدني المقدسي

مؤسسة الرؤيا توقع اتفاقيات مع مؤسسات المجتمع المدني المقدسي

زوارق الاحتلال الحربية تُلاحق قاربي صيد في بحر بيت لاهيا

زوارق الاحتلال الحربية تُلاحق قاربي صيد في بحر بيت لاهيا

(الديمقراطية) تطالب الدول الأوروبية بترجمة بيانها حول المؤسسات الأهلية والاستيطان

(الديمقراطية) تطالب الدول الأوروبية بترجمة بيانها حول المؤسسات الأهلية والاستيطان

موعد صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة

موعد صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة

اللواء أبو بكر يطلع النائب ماركو فانهيس على مجمل قضي الأسرى في سجون الإحتلال

اللواء أبو بكر يطلع النائب ماركو فانهيس على مجمل قضي الأسرى في سجون الإحتلال

اجتماع يبحث دعم التعليم للاجئين الفلسطينيين بين (أونروا) والجامعة العربية

اجتماع يبحث دعم التعليم للاجئين الفلسطينيين بين (أونروا) والجامعة العربية

(حماية) يحذر من تدخل النيابة العامة في المناكفات السياسية

(حماية) يحذر من تدخل النيابة العامة في المناكفات السياسية

الخارجية: المجتمع الدولي وأمريكا بمواجهة نفاذ مخزون الحجج للتغطية على سياسة بينت الاستيطانية

الخارجية: المجتمع الدولي وأمريكا بمواجهة نفاذ مخزون الحجج للتغطية على سياسة بينت الاستيطانية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مؤسسة الرؤيا توقع اتفاقيات مع مؤسسات المجتمع المدني المقدسي

مؤسسة الرؤيا توقع اتفاقيات مع مؤسسات المجتمع المدني المقدسي

(الديمقراطية) تطالب الدول الأوروبية بترجمة بيانها حول المؤسسات الأهلية والاستيطان

(الديمقراطية) تطالب الدول الأوروبية بترجمة بيانها حول المؤسسات الأهلية والاستيطان

وليد عسّاف: الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء.. و(بينيت) يقود جرائم الحرب

وليد عسّاف: الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء.. و(بينيت) يقود جرائم الحرب

اللواء أبو بكر يطلع النائب ماركو فانهيس على مجمل قضي الأسرى في سجون الإحتلال

اللواء أبو بكر يطلع النائب ماركو فانهيس على مجمل قضي الأسرى في سجون الإحتلال

اجتماع يبحث دعم التعليم للاجئين الفلسطينيين بين (أونروا) والجامعة العربية

اجتماع يبحث دعم التعليم للاجئين الفلسطينيين بين (أونروا) والجامعة العربية

(حماية) يحذر من تدخل النيابة العامة في المناكفات السياسية

(حماية) يحذر من تدخل النيابة العامة في المناكفات السياسية

الخارجية: المجتمع الدولي وأمريكا بمواجهة نفاذ مخزون الحجج للتغطية على سياسة بينت الاستيطانية

الخارجية: المجتمع الدولي وأمريكا بمواجهة نفاذ مخزون الحجج للتغطية على سياسة بينت الاستيطانية

سلطة النقد: تراجع أسعار العقارات السكنية للربع الثالث من العام 2021

سلطة النقد: تراجع أسعار العقارات السكنية للربع الثالث من العام 2021

منوعات

أخر ظهور لأيتن عامر بنحافتها الملفتة.. والجهور يتسأل

أخر ظهور لأيتن عامر بنحافتها الملفتة.. والجهور يتسأل

بعد انفعاله على أحد الصحفيين.. توجيه بلاغ ضد المغني الراب &#34;ويجز&#34;

بعد انفعاله على أحد الصحفيين.. توجيه بلاغ ضد المغني الراب "ويجز"

منة فضالي تتعرض للنصب والاحتيال.. ونقابة الممثلين تحيل منتجين للتحقيق

منة فضالي تتعرض للنصب والاحتيال.. ونقابة الممثلين تحيل منتجين للتحقيق

شاهد: نانسي عجرم تتصدر الترند بأغنيتها الجديدة (150)

شاهد: نانسي عجرم تتصدر الترند بأغنيتها الجديدة (150)

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل بوشمها الجديد

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل بوشمها الجديد

شاهد: تامر حسني يفاجئ عروسين في أمريكا بحفل زفافهم

شاهد: تامر حسني يفاجئ عروسين في أمريكا بحفل زفافهم

شاهد: ياسمين رئيس تصدم الجميع بتصريح غريب عن التمثيل

شاهد: ياسمين رئيس تصدم الجميع بتصريح غريب عن التمثيل

شاهد: زينة تهرب من عملية جراحية بهذه الطريقة

شاهد: زينة تهرب من عملية جراحية بهذه الطريقة

شاهد: نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلاد زوجها

شاهد: نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلاد زوجها

شاهد: جاستين بيبر يصدم الجمهور بعد ظهوره بالحجاب

شاهد: جاستين بيبر يصدم الجمهور بعد ظهوره بالحجاب

عربي

تونس: الغنوشي يؤكد استعداده للاستقالة من رئاسة المجلس

تونس: الغنوشي يؤكد استعداده للاستقالة من رئاسة المجلس

الرئيس الجزائري: لن نتسامح مع أي تدخل في شؤوننا الداخلية

الرئيس الجزائري: لن نتسامح مع أي تدخل في شؤوننا الداخلية

&#34;أنصار الله&#34; تعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع

"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع

الإمارات: الدفاع المدني يسيطر على حريق بمصنع زيوت في المنطقة الصناعية

الإمارات: الدفاع المدني يسيطر على حريق بمصنع زيوت في المنطقة الصناعية