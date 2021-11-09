شؤون فلسطينية

اللواء أبو بكر يطلع النائب ماركو فانهيس على مجمل قضي الأسرى في سجون الإحتلال

اللواء أبو بكر يطلع النائب ماركو فانهيس على مجمل قضي الأسرى في سجون الإحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أطلع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر النائب في البرلمان الفيدرالي البلجيكي عن حزب العمل ماركو فانهيس على مجمل تفاصيل قضة الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال الإسرائيلي.

و أشار اللواء أبو بكر الى أن أكثر من مليون حالة إعتقال نفذها جيش الإحتلال والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بحق الشعب الفلسطيني، بينهم أكثر من ١٧ الف إمرأة وفتاة، وما يقارب ٥٥ الف قاصر، وفقاً لسياسات ممنهجة ومدعومة من أعلى الأوساط السياسية والعسكرية.

و شدد اللواء أبو بكر على تصاعد مستوى الجريمة الطبية داخل السجون والمعتقلات، حيث هناك المئات من الأسرى المرضى ينتظرون الموت الحقيقي نتيجة الجرائم الطبية التي تمارس بحقهم، والتي تتمثل بتركهم للأوجاع والآلام وحرمانهم من الأدوية
والعلاج وعدم نقلهم الى المستشفيات، بالإضافة الى عدم الإلتزام بالإتفاقيات والمواثيق الدولية بتوفير الرعاية الصحية لأسرى حركات التحرر الذين تنطبق عليهم اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، بما في ذلك من فحوصات دورية تعتبر حق أساسي لهم.

و تحدث اللواء أبو بكر: "بسرد احصائي تفصيلي عن الفلسطينيين والفلسطينيات المحتجزين داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية والبالغ عددها ٢٢، حيث بين أن هناك ٤٧٠٠ أسيراً، بينهم ٦٠٠ مريضاً، ٢٠٠ منهم بحاجة الى تدخلات طبية وعلاجية فورية، و٥٤٤ محكومين بالسجن مدى الحياة".

و يضاف لذلك "٥٠٠ معتقل بفعل قرارات الإعتقال الإداري، وهو إعتقال تعسفي لا يستند الى أي تهم أو محاكمات ويخوض ٦ منهم اضراباً مفتوحاً عن الطعام اقدمهم كايد الفسفوس الذي شارف على إكمال شهره الرابع في إضرابه المتواصل، و٢٠٠ طفلاً قاصراً أعمارهم أقل من ١٨ عاماً، و٣٤ أسيرةً، و ١٠٣ أسرى مضى على إعتقالهم أكثر من ٢٠ عاماً، ٢٥ منهم معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو".

و من جانبه أكد النائب فانهيس أن حزب العمال يعتبر قضية الشعب الفلسطيني على رأس أولوياته الخارجية، وأن دعمه للخلاص من الإحتلال ونيل الحرية يبدأ من السعي لفضح جرائم الإحتلال ومقاطعته وفرض العقوبات على دولة إسرائيل.

و أضاف فانهيس " ما سمعته من معلومات عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين صادم، وإننا سنحمل كافة هذه التفاصيل للتأثير على الرأي العام البلجيكي وتجنيده لدعم قصية الشعب الفلسطيني وأسراه، كما سنطرح كل هذه البيانات في البرلمان البلجيكي وأمام وزيرة الخارجية البلجيكية ".

و تمنى النائب فانهيس أن يتم تزويدهم بكافة المعلومات والبيانات التي تساعدهم في الكشف عن إجرام الإحتلال الإسرائيلي، وفضح ممارساته وسياساته العنصرية الإنتقامية والتي تتنافى مع كافة الأعراف والإتفاقيات والمواثيق الدولية.

و شهد اللقاء الذي حضره وشارك فيه مستشار سفارة دولة فلسطين في بلجيكا حسان بلعاوي، ومن الجالية الفلسطينية حمدان الضميري وعماد بدوي وهو عضو في المجلس الوطني الفلسطيني، وعبد الناصر فروانة وثائر شريتح من الهيئة، طرح العديد من الأسئلة والإستفسارات التي تم الإجابة عليها وإيضاحها.


أخبار ذات صلة

مؤسسة الرؤيا توقع اتفاقيات مع مؤسسات المجتمع المدني المقدسي

مؤسسة الرؤيا توقع اتفاقيات مع مؤسسات المجتمع المدني المقدسي

زوارق الاحتلال الحربية تُلاحق قاربي صيد في بحر بيت لاهيا

زوارق الاحتلال الحربية تُلاحق قاربي صيد في بحر بيت لاهيا

(الديمقراطية) تطالب الدول الأوروبية بترجمة بيانها حول المؤسسات الأهلية والاستيطان

(الديمقراطية) تطالب الدول الأوروبية بترجمة بيانها حول المؤسسات الأهلية والاستيطان

وليد عسّاف: الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء.. و(بينيت) يقود جرائم الحرب

وليد عسّاف: الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء.. و(بينيت) يقود جرائم الحرب

موعد صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة

موعد صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة

اجتماع يبحث دعم التعليم للاجئين الفلسطينيين بين (أونروا) والجامعة العربية

اجتماع يبحث دعم التعليم للاجئين الفلسطينيين بين (أونروا) والجامعة العربية

(حماية) يحذر من تدخل النيابة العامة في المناكفات السياسية

(حماية) يحذر من تدخل النيابة العامة في المناكفات السياسية

الخارجية: المجتمع الدولي وأمريكا بمواجهة نفاذ مخزون الحجج للتغطية على سياسة بينت الاستيطانية

الخارجية: المجتمع الدولي وأمريكا بمواجهة نفاذ مخزون الحجج للتغطية على سياسة بينت الاستيطانية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مؤسسة الرؤيا توقع اتفاقيات مع مؤسسات المجتمع المدني المقدسي

مؤسسة الرؤيا توقع اتفاقيات مع مؤسسات المجتمع المدني المقدسي

(الديمقراطية) تطالب الدول الأوروبية بترجمة بيانها حول المؤسسات الأهلية والاستيطان

(الديمقراطية) تطالب الدول الأوروبية بترجمة بيانها حول المؤسسات الأهلية والاستيطان

وليد عسّاف: الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء.. و(بينيت) يقود جرائم الحرب

وليد عسّاف: الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء.. و(بينيت) يقود جرائم الحرب

اللواء أبو بكر يطلع النائب ماركو فانهيس على مجمل قضي الأسرى في سجون الإحتلال

اللواء أبو بكر يطلع النائب ماركو فانهيس على مجمل قضي الأسرى في سجون الإحتلال

اجتماع يبحث دعم التعليم للاجئين الفلسطينيين بين (أونروا) والجامعة العربية

اجتماع يبحث دعم التعليم للاجئين الفلسطينيين بين (أونروا) والجامعة العربية

(حماية) يحذر من تدخل النيابة العامة في المناكفات السياسية

(حماية) يحذر من تدخل النيابة العامة في المناكفات السياسية

الخارجية: المجتمع الدولي وأمريكا بمواجهة نفاذ مخزون الحجج للتغطية على سياسة بينت الاستيطانية

الخارجية: المجتمع الدولي وأمريكا بمواجهة نفاذ مخزون الحجج للتغطية على سياسة بينت الاستيطانية

سلطة النقد: تراجع أسعار العقارات السكنية للربع الثالث من العام 2021

سلطة النقد: تراجع أسعار العقارات السكنية للربع الثالث من العام 2021

منوعات

أخر ظهور لأيتن عامر بنحافتها الملفتة.. والجهور يتسأل

أخر ظهور لأيتن عامر بنحافتها الملفتة.. والجهور يتسأل

بعد انفعاله على أحد الصحفيين.. توجيه بلاغ ضد المغني الراب &#34;ويجز&#34;

بعد انفعاله على أحد الصحفيين.. توجيه بلاغ ضد المغني الراب "ويجز"

منة فضالي تتعرض للنصب والاحتيال.. ونقابة الممثلين تحيل منتجين للتحقيق

منة فضالي تتعرض للنصب والاحتيال.. ونقابة الممثلين تحيل منتجين للتحقيق

شاهد: نانسي عجرم تتصدر الترند بأغنيتها الجديدة (150)

شاهد: نانسي عجرم تتصدر الترند بأغنيتها الجديدة (150)

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل بوشمها الجديد

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل بوشمها الجديد

شاهد: تامر حسني يفاجئ عروسين في أمريكا بحفل زفافهم

شاهد: تامر حسني يفاجئ عروسين في أمريكا بحفل زفافهم

شاهد: ياسمين رئيس تصدم الجميع بتصريح غريب عن التمثيل

شاهد: ياسمين رئيس تصدم الجميع بتصريح غريب عن التمثيل

شاهد: زينة تهرب من عملية جراحية بهذه الطريقة

شاهد: زينة تهرب من عملية جراحية بهذه الطريقة

شاهد: نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلاد زوجها

شاهد: نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلاد زوجها

شاهد: جاستين بيبر يصدم الجمهور بعد ظهوره بالحجاب

شاهد: جاستين بيبر يصدم الجمهور بعد ظهوره بالحجاب

عربي

تونس: الغنوشي يؤكد استعداده للاستقالة من رئاسة المجلس

تونس: الغنوشي يؤكد استعداده للاستقالة من رئاسة المجلس

الرئيس الجزائري: لن نتسامح مع أي تدخل في شؤوننا الداخلية

الرئيس الجزائري: لن نتسامح مع أي تدخل في شؤوننا الداخلية

&#34;أنصار الله&#34; تعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع

"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع

الإمارات: الدفاع المدني يسيطر على حريق بمصنع زيوت في المنطقة الصناعية

الإمارات: الدفاع المدني يسيطر على حريق بمصنع زيوت في المنطقة الصناعية