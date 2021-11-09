شؤون فلسطينية

اجتماع يبحث دعم التعليم للاجئين الفلسطينيين بين (أونروا) والجامعة العربية

اجتماع يبحث دعم التعليم للاجئين الفلسطينيين بين (أونروا) والجامعة العربية
جامعة الدول العربية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت في مقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع المشترك(32) بين مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، والمسؤولين عن شؤون التربية والتعليم بـ (الأونروا) في الشرق الأدنى، وكذا اجتماع مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين في دورته (85) على التوالي.

وحضر الاجتماع سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، فيما ترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع بصري صالح وكيل وزارة التربية والتعليم، ومعمر إشتيوي رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجوده بوزارة التعليم العالي، وأحمد إسماعيل مدير دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير، والمستشار أول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وتأتي أهمية هذين الاجتماعين لمدة يومين لما يتضمنانه من عرض لتقارير برامج الأونروا الخاصة بالعملية التربوية التعليمية في مناطق عملياتها الخمس وإنجازاتها والتحديات التي تواجهها في المجال التعليمي في ظل الأزمة المالية الخطيرة التي تواجهها في السنوات الأخيرة التي بدأت تأثر على أنشطتها.

ويتضمن الاجتماعين أيضاً كيفية التصدي للهجمة الإسرائيلية الشرسة على المنهاج في مدارس (الأونروا)، والتي تستهدف الإضرار بمساهمات الدول المانحة للأونروا، الأمر الذي يهدد قدرتها على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وتشارك وفود الدول العربية المضيفة الأردن، دولة فلسطين، لبنان، مصر، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، في كلا الاجتماعين، ويمثل الأونروا في الاجتماع المشترك القائم بأعمال مدير التعليم بالأونروا ومدير تنسيق برنامج التعليم بـ (الأونروا).

ويعتبر الاجتماع المشترك بين مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، ومسؤولي شؤون التربية والتعليم في الأونروا من أهم قنوات التعاون بين جامعة الدول العربية و(الأونروا) في مجال التعليم.

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