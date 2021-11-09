اجتماع يبحث دعم التعليم للاجئين الفلسطينيين بين (أونروا) والجامعة العربية

سعيد أبو علي

بصري صالح

معمر إشتيوي

أحمد إسماعيل





ويتضمن الاجتماعين أيضاً كيفية التصدي للهجمة الإسرائيلية الشرسة على المنهاج في مدارس (الأونروا)، والتي تستهدف الإضرار بمساهمات الدول المانحة للأونروا، الأمر الذي يهدد قدرتها على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.



وتشارك وفود الدول العربية المضيفة الأردن، دولة فلسطين، لبنان، مصر، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، في كلا الاجتماعين، ويمثل الأونروا في الاجتماع المشترك القائم بأعمال مدير التعليم بالأونروا ومدير تنسيق برنامج التعليم بـ (الأونروا).



ويعتبر الاجتماع المشترك بين مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، ومسؤولي شؤون التربية والتعليم في الأونروا من أهم قنوات التعاون بين جامعة الدول العربية و(الأونروا) في مجال التعليم.





رام الله - دنيا الوطنانطلقت في مقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع المشترك(32) بين مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، والمسؤولين عن شؤون التربية والتعليم بـ (الأونروا) في الشرق الأدنى، وكذا اجتماع مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين في دورته (85) على التوالي.وحضر الاجتماعالأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، فيما ترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماعوكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجوده بوزارة التعليم العالي، ومدير دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير، والمستشار أول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.وتأتي أهمية هذين الاجتماعين لمدة يومين لما يتضمنانه من عرض لتقارير برامج الأونروا الخاصة بالعملية التربوية التعليمية في مناطق عملياتها الخمس وإنجازاتها والتحديات التي تواجهها في المجال التعليمي في ظل الأزمة المالية الخطيرة التي تواجهها في السنوات الأخيرة التي بدأت تأثر على أنشطتها.