الاتحاد الأوروبي يعيّن ناتاليا ابوستولوفا لقيادة البعثة





رام الله - دنيا الوطنتم تعيين ناتاليا أبوستولوفا، وهي دبلوماسية متمرسة من بلغاريا، رئيسة لبعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون.وتعدّ السيدة ابوستولوفا أول مواطنة بلغارية تترأس بعثة تابعة لسياسة الاتحاد الأوروبي المشتركة للأمن والدفاع، كما أنها ستكون أول امرأة تقود البعثة.و على مدار مسيرة عمل دبلوماسية امتدت لأكثر من 25 عامًا، شغلت السيدة أبوستولوفا مناصب عليا في الشرق الأوسط والبلقان، حيث اكتسبت خبرة كبيرة في المناطق المتأثرة بالصراع، عملت كسفيرة / رئيسة لوفد الاتحاد الأوروبي في ليبيا من تموز 2013 – أب 2016، وكممثلة خاصة للاتحاد الأوروبي / رئيسة مكتب الاتحاد الأوروبي في كوسوفو من ايلول 2016 – اب 2020.و قبل تعيينها رئيسة لوفد الاتحاد الأوروبي في ليبيا، شغلت منصب نائبة رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر من 2010 إلى 2013، وهو منصب تم تعيينها فيه بعد ما يقرب من عقدين من العمل في الخدمة العامة البلغارية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي كمسؤولة ودبلوماسية.و بعد تولي السيدة أبوستولوفا لمنصبها، ستصبح بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون أول بعثة تابعة لسياسة الاتحاد الأوروبي المشتركة للأمن والدفاع لديها في نفس الوقت امرأة كرئيسة للبعثة وامرأة كنائبة لرئيسة البعثة، حيث أن نائبة رئيسة البعثة هي الدكتورة كاتيا دومينيك من ألمانيا.