بولندا: أمن الاتحاد الأوروبي أصبح على المحك بسبب المهاجرين

ماتيوز مورافيكي

رام الله - دنيا الوطنقالرئيس وزراء بولندا، اليوم الثلاثاء، أن أمن واستقرار الاتحاد الأوروبي بات على المحك، مشيراً إلى أن الاتحاد أصبح مهدداً بسبب أزمة المهاجرين على الحدود مع بيلاروسيا.وأضاف مورافيكي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إن إغلاق الحدود البولندية من مصلحتنا الوطنية، ولكن اليوم أمن واستقرار الاتحاد الأوروبي بالكامل أصبحاً على المحك".​واعتبر مورافيكي أن الهجوم الهجين من جانب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يستهدف أوروبا بالكامل، مضيفاً لن نخاف وسندافع عن السلام في أوروبا مع شركائنا في الناتو والاتحاد الأوروبي.وفي الآونة الأخيرة، أفادت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا بأن هناك زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين الموقوفين على الحدود مع بيلاروسيا، متهمة مينسك بخلق أزمة هجرة.