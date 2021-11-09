(حماية) يحذر من تدخل النيابة العامة في المناكفات السياسية



فوفقاً لمتابعة مركز حماية لحقوق الإنسان، فقد طالبت النيابة العامة في رام الله مساء أمس الأثنين 08/11/2021 المحامي: مهند كراجة، مدير مجموعة محامون من أجل العدالة بمراجعة النيابة من أجل تسليم هويته الشخصية، استعداداً لمحاكمته غداً الأربعاء بتهمٍ تتعلق بإثارة النعرات الطائفية والتجمهر غير المشروع والذم الواقع على السلطة، على خلفية نشاطه في الدفاع عن معتقلي الرأي في قضية مقتل الناشط: نزار بنات.





و جدد مركز حماية لحقوق الإنسان إدانته لسياسة قمع المعارضين السياسيين ومعارضين الرأي، فإنه يبدي أسفه إزاء استخدام جهة قضائية في الدولة لتنفيذ اجندات سياسية، ويطالب النائب العام بالعمل الجاد من أجل وقف سياسة الاعتقال السياسي والاعتقال على خلفية الرأي وملاحقة المسؤولين عن الاعتقالات العشوائية غير القانونية، والمتسببين في جرائم التعذيب التي يتعرض لها النشطاء.





و طالب المركز رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة وطنية للوقوف

على ظاهرة الملاحقة على خلفية الرأي أو الموقف السياسي أو النشاط المجتمعي.







رام الله - دنيا الوطنأبدى مركز حماية لحقوق الإنسان أسفه إزاء تدخل النيابة العامة في المناكفات السياسية، واستمرار ملاحقتها للمعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، ويطالبها بالحفاظ على نزاهتها وحياديتها.