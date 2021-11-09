الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في المكبر بالقدس ويخطر بهدم آخر





رام الله - دنيا الوطنأجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقدسياً على هدم منزله ذاتياً، فيما أخطرت بهدم منزل أخر، في بلدة المكبر بالقدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية، بأن عائلة المقدسي عزيز عويسات، واصلت اليوم عملية هدم منزلها ذاتياً بواسطة معدات يدوية، بعد أن سلمتها سلطات الاحتلال مخالفة قيمتها 32000 ألف شيقل، بحجة بنائه دون ترخيص، مضيفة أنها أجبرت على الهدم تجنباً لدفع تكاليف إضافية باهظة في حال هدمته سلطات الاحتلال.وأشارت إلى أن قرار هدم المنزل تسلمته العائلة منذ أسبوعين، وكانت قد أمهلتها بلدية الاحتلال بالهدم الذاتي حتى مساء أمس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وفي السياق ذاته، أخطرت قوات الاحتلال المقدسي عطا جعفر، بقرار هدم منزله في جبل المكبر بالقدس المحتلة، بحجة البناء غير المرخص.