(كورونا) عالميا: 5 ملايين و 73 ألف وفاة و251 مليونا و127 ألف إصابة

رام الله - دنيا الوطنبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين ونحو 73 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الإجمالية 251 مليونا وما يقارب من 127 ألف إصابة، تعافى منهم 227 مليونا ونحو 374 ألف مريض.وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الإثنين 380 ألف و480 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5,621 حالة وفاة.وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (1,190 وفاة)، وأميركا (483 وفاة)، وأوكرانيا (473 وفاة)، وبلغاريا (334 وفاة)، والهند (304 وفيات).وأوضحت أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: أميركا (54,847 إصابة)، وروسيا (39,400 إصابة)، وبريطانيا (32,322 إصابة)، وتركيا (27,824 إصابة)، وألمانيا (20,580 إصابة).وما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.وأشارت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات هي: أميركا (776,311 وفاة)، والبرازيل (609,602 وفاة)، والهند (461,347 وفاة)، والمكسيك (289,811 وفاة)، وروسيا (248,004 وفيات).وبينت أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (47,453,950 إصابة)، والهند (34,374,455 إصابة)، والبرازيل (21,886,077 إصابة)، وبريطانيا (9,333,891 إصابة)، وروسيا (8,834,495 إصابة).