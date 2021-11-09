محكمة الاحتلال تعقد جلسة للأسير المضرب علاء الأعرج لتمديد توقيفه



و ذكر مكتب إعلام الأسرى أن جلسة تُعقد في المحكمة العسكرية للاحتلال، للأسير علاء الأعرج من طولكرم، بهدف تمديد توقيفه حتّى الخميس لاستكمال الإجراءات القضائية وإعداد لائحة "اتهام" بحقّه، لافتًا إلى أنّه من المرجح أن يتم إلغاء أمر اعتقاله الإداريّ.



و كانت عائلة الأسير المهندس علاء الأعرج المضرب حذرت من تعطل أعضاء حيوية في جسده مع استمرار إضرابه ومعاناته من نقص حاد في الفيتامينات.



و قبل أيام أطلقت أسماء قزمار زوجة الأسير الأعرج تحذيرا بشأن خطورة الحالة الصحية لزوجها، موضحة أن وضع علاء الصحي يسير من سيء لأسوأ، وسط تطورات خطيرة على جهازه العصبي.



و أضافت قزمار "أن علاء يشكو من تشنجات شديدة في يديه وقدميه، واهتزاز في الرؤية، وهو مؤشر خطير على تلف جهازه العصبي، ما يشكل آلامًا شديدة في جسده".



و كما أن الأسير علاء يتنقل عبر كرسي متحرك وهو غير قادر على الوقوف وحتى لا يقوى على الجلوس بوزنه الذي أصبح بوزن فتى صغير.



و أوضحت عائلته "أن الأسير الأعرج يعاني من آلام في كل جسمه من مفاصله إلى صدره ورجفة شديدة في أطرافه، ولا يقوى على بلع ريقه أو حتى الماء الذي يشربه وعضلات بطنه تتمزق من شدة الألم، كما أنه يتعرض لإهمال كبير وعدم اكتراث لوضعه الصحي".



و يُشار إلى أنّ المعتقل علاء الأعرج (34 عامًا) مهندس مدني، ويقبع في سجن "عيادة الرملة"، ويتمّ نقله إلى المستشفيات بشكل

متكرر، وتمّ تحويله مؤخرًا للتّحقيق رغم صعوبة وضعه الصّحي.



و تعرّض للاعتقال عدة مرات منذ العام 2007، من بينها اعتقالات إداريّة، ووصل مجموع سنوات اعتقاله إلى أكثر من خمس سنوات بشكل متفرق، وخلال فترات اعتقاله السابقة فقد والده، كما أن طفله الوحيد أبصر النور وهو رهن الاعتقال، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إداريًا في 30 حزيران/ يونيو 2021.



رام الله - دنيا الوطنتعقد محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة للأسير المهندس علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ (94) يومًا بهدف تمديد توقيفه حتّى الخميس لاستكمال الإجراءات القضائية وإعداد لائحة "اتهام" بحقّه.