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تونس: الغنوشي يؤكد استعداده للاستقالة من رئاسة المجلس

تونس: الغنوشي يؤكد استعداده للاستقالة من رئاسة المجلس
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب المجمد اختصاصاته، عن استعداده لتقديم استقالته من رئاسة المجلس إن كان حل الأزمة السياسية مرتبط باستقالته، داعياً الرئيس قيس سعيد للعودة للدستور وتأجيل مشروعه.

وقال الغنوشي في حوار مع (جريدة الصباح): "إن كان الحلّ في استقالتي فإني لن أتأخر في الإعلان عنها، وسأنسحب من رئاسة المجلس، فالمنصب زائل، وأنا لم أولد رئيس برلمان''.

وتابع الغنوشي: "إما أن يتراجع الرئيس عن استثناءاته أو تستمر الأزمة وتحسمها موازين القوة أي الانتخابات المبكرة"، مؤكداً أنه شديد القناعة بأن الشعب التونسي لن يتراجع عن مكاسبه الديمقراطية، وعلى الجميع أن يدركوا هذا".

وأضاف: ''تحدثت سابقاً مع الرئيس قيس سعيد في أكثر من مناسبة للإمضاء على القانون الانتخابي الذي عُرض سابقاً على الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، يبدو أنه لم يفعل في ظل تفكيره العميق في مشروعه السياسي، الذي تبين أنه لا يتماشى مع الدستور والقانون الانتخابي الراهن".

وذكر رئيس حركة النهضة ما دار بينه وبين رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي يوم 25 تموز/ يوليو الماضي، قائلاً: ''اتصلت بالصديق هشام بعد نحو ساعة أو ساعتين من الانقلاب، وتواصلنا معا بعد ذلك بعدد محدود جداً من المكالمات حتى أني لم التق به بعد ذلك''.

واستطرد قائلاً: ''في إحدى المكالمات ذكر لي المشيشي أنه عَلِم بأن اجتماع سيحصل ذلك اليوم بقرطاج فأخبرني أنه سيلتحق بالاجتماع إلا أنه حصل ما حصل، كما ذكر لي لاحقا في مكالمة أخرى أنه تعرض للإهانة". 

وأكمل: "كما سألته كيف تعتبر نفسك الآن، فقال أعتبر نفسي رئيس حكومة إلا أن ذلك لم يستمر حيث أعلن بعدها بيوم واحد عن استقالته، وأنه مستعد لأن يسلم السلطة لمن يختاره الرئيس، ولكن حسب علمي لم يسأله أحد لتسليم السلطة إلى من خلفه''.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمراً رئاسياً يتعلق بصلاحياته الجديدة، على رأسها تولي السلطتين، التنفيذية والتشريعية. 

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