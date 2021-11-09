الرئيس عباس يهنئ ملك كمبوديا بالعيد الوطني لبلاده





رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، ملك مملكة كمبوديا، نورودوم سيهاموني، لمناسبة احتفال بلاده بالعيد الوطني.وأعرب الرئيس في برقية التهنئة عن حرصه على مواصلة العمل المشترك لتعزيز علاقات الصداقة التي تجمع الشعبين والبلدين لما فيه خيرهما ومنفعتهما، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وثمن الرئيس مواقف مملكة كمبوديا التضامنية الداعمة لشعبنا من أجل إنهاء الاحتلال لأرضه ومقدساته، وصولا لنيل شعبنا حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.