الاحتلال يهدم منزلًا في الولجة ويخطر بهدم آخر بجبل المكبر



و رصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2124) انتهاكا خلال شهر أكتوبر الماضي، أبرزها قتل الفتى الشهيد أمجد أبو سلطان في بيت لحم.



و رصد التقرير هدم الاحتلال (14) منزلا، فضلا عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم، وبلغ عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها (74) منشأة، وعدد الممتلكات المصادرة (28) منشأة.



و كما أحصى (18) نشاطا استيطانيا تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراض وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية، فيما جرى رصد (103) اعتداءات للمستوطنين.



و تعتبر مناطق نابلس والقدس وبيت لحم، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (477، 394، 214) انتهاكا على

التوالي.



رام الله - دنيا الوطنهدمت آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منشأة سكنية في قرية الولجة جنوبي غرب مدينة القدس المحتلة، فيماأخطرت بهدم منزل في بلدة جبل المكبر بالمدينة.و في التفاصيل اقتحمت آليات قوات الاحتلال برفقة الجيش قرية الولجة، وهدمت منزل الفلسطيني محمد حسين أبو التين، بدعوى البناء غير المرخص.و أفاد المواطن المقدسي حسين أبو تين بآن اليات آليات برفقة الجيش اقتحمت قرية الولجة، وهدمت منزل نجله محمد، وقال أبو تين: "إن قوات الاحتلال تسعى إلى تنغيص حياة المقدسيين لإرغامهم على ترك مدينة القدس والانتقال لأي مكان آخر للسكنهناك وترك مدينة القدس لقمة سائغة للمستوطنين والأطماع الاستيطانية".و يشار إلى أن ذات المنطقة شهدت هدم لمنزلين قبل قرابة الشهر ونصف لذات السبب المتمثل عدم وجود ترخيص، وفي ذات السياق أخطرت قوات الاحتلال المقدسي عطا جعفر بقرار هدم منزله في جبل المكبر بالقدس المحتلة.و في الوقت الذي تهدم به سلطات الاحتلال المنازل الفلسطينية، تصادق على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس.