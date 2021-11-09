دولي

(كورونا) عالمياً: خمسة ملايين و55 ألفاً و612 وفاة

(كورونا) عالمياً: خمسة ملايين و55 ألفاً و612 وفاة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) حول العالم ارتفعت إلى 250 مليوناً و357 ألفاً و929 حالة.

وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى خمسة ملايين و55 ألفاً و612 وفاة.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 46.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.3 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21.8 مليون حالة.​

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