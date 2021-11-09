هيئة الأسرى: رئيس برلمان بروكسل يستقبل اللواء أبو بكر ووفد من السفارة والجالية الفلسطينية











رام الله - دنيا الوطنإستقبل رئيس برلمان بروكسل رشيد مدران، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر والوفد المرافق له في جولته الدولية عبد الناصر فروانة وثائر شريتح، بالإضافة الى مستشار سفارة دولة فلسطين في بلجيكا حسان بلعاوي، ومن الجالية الفلسطينية حمدان الضميري وعماد بدوي وهو عضو في المجلس الوطني الفلسطيني، وذلك في مبنى رئاسة برلمان بروكسل.واستمع رئيس البرلمان الذي كان برفقته عضو مجلس الشيوخ ناديا اليوسفي وطاقم من مكتبه، لشرح مفصل من قبل رئيس الهيئة عن قضية الأسرى والمعتقلين، وما تتعرض له هذه الفئة من انتهاكات حقيقية ترتقي الى مستوى جرائم الحرب التي يجب أن يحاسب عليها قادة الإحتلال في الحكومات المتعاقبة وإدارة السجون.و أوضح اللواء أبو بكر أن إسرائيل ماضية في تنفيذ الإعتقالات بحق الفلسطينيين والفلسطينيات، وكل ليلة هناك العشرات ممن تقتحم بيوتهم، وينقلون الى مراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية غالبيتهم من الأطفال القصر.و طالب اللواء أبو بكر رئيس البرلمان والنواب التحرك الفوري لردع إسرائيل ووضع حد لهمجيتها، تحديداً وأن بروكسل عاصمة مهمة، ولها مكانتها وقيمتها على الساحة الأوروبية والدولية، وأن أي تحرك لإنقاذ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين يجب أن يبدأ من هنا.و أضاف اللواء أبو بكر " جئناكم من آخر أرض محتلة على وجه الكون، نحمل معاناة وآلام وأوجاع شعب بأكمله، كما نحمل صرخة أكثر من ٤٧٠٠ أسرة فلسطينية يحتجز أبنائها في سجون ومعتقلات تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية، ويتفرد الإحتلال بهم وينفذ جرائمه بلا حسيب ولا رقيب، ليس هذا فقط، بل يتفاخرالإحتلال بما يمارسه من إنكار لإنسانية الأسير الفلسطيني، ومحاولاته الدائمة لتفريغه من محتواه الداخلي والنيل من جسده وعمره".و وضع اللواء أبو بكر بين يدي رئيس البرلمان كافة المعلومات والبيانات التي تتعلق بالأسرى والمعتقلين، والسياسات التي تطبق بحقهم في كافة الإتجاهات الحياتية والصحية والقانونية، والخروقات اليومية اللا أخلاقية واللا إنسانية والتي تتنافى مع حقوق الإنسان، مشدداً على مواصلة جريمة إحتحاز جثامين الشهداء الذي أستشهدوا داخل الأسر سواء في مقابر الأرقام او الثلاجات.و طرح رئيس البرلمان العديد من الأسئلة والإستفسارات التي تتعلق بالأسرى والمعتقلين والتعامل معهم، تحديداً المرضى والقاصرين، مؤكداً أنهم يمتلكون الجاهزية الكاملة للتعاون في سبيل مساعدة هذه الشريحة من خلال العديد من الوسائل والطرق التي يجب أن نعمل سوياً من خلالها.و أعرب رئيس البرلمان عن استيائه واحباطه من استمرار وتصاعد التطرف الإسرائيلي، حيث كان من المتوقع أن تكون الحكومة الإسرائيلية الحالية مختلفة عن سابقتها، ولكنه للأسف التطرف والجريمة في تصاعد.و من جانبها أوضحت عضو البرلمان ومجلس الشيوخ اليوسفي عن الإجراءات التي تم إتخاذها في البرلمان البلجيكي من طرح مواد ونصوص ومقاطعة اقتصادية لدولة الإحتلال، ولكن ذلك يدفعنا للتفكير بآليات جديدة لمواجهة هذا التطرف الخطير.و يذكر أن الإحتلال يحتجز في سجونه ما يقارب ٤٧٠٠ أسيراً وأسيرةً، بينهم ٦٠٠ مريضاً، ٢٠٠ منهم بحاجة الى تدخلات طبية وعلاجية، و٥٤٤ محكومين بالسجن مدى الحياة، و٥٠٠ معتقلاً بفعل قرارات الإعتقال الإداري، وهو إعتقال تعسفي لا يستند الى أي تهم أو محاكمات، ونتاج ذلك يخوض ٦ أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام اقدمهم كايد الفسفوس المضرب منذ ٤ شهور، و٢٠٠ طفلاً قاصراً أعمارهم أقل من ١٨ عاماً، و٣٤ أسيرةً، و ١٠٣ أسرى مضى على إعتقالهم أكثر من ٢٠ عاماً، ٢٥ منهم معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو.