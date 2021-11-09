الرئيس الجزائري: لن نتسامح مع أي تدخل في شؤوننا الداخلية

وقال خلال افتتاح مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة: "في علاقاتنا الثنائية مع شركائنا الأوروبيين، لن تتسامح الجزائر مع أي تدخل في شؤونها الداخلية وستظل دوما على استعداد لإقامة علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والالتزام الكامل بمبدأ المساواة السيادية بين الدول".



وفي نهاية أكتوبر الماضي، وجه تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء بإعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وفق "نظرة سيادية" و"مقاربة رابح ـ رابح".





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن الجزئر في علاقاتها الثنائية مع شركائها الأوروبيين، لن تتسامح مع أي تدخل في شؤونها الداخلية، مشدداً على أهمية إقامة علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والمساواة السيادية بين الدول.