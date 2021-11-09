عربي

الرئيس الجزائري: لن نتسامح مع أي تدخل في شؤوننا الداخلية

الرئيس الجزائري: لن نتسامح مع أي تدخل في شؤوننا الداخلية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن الجزئر في علاقاتها الثنائية مع شركائها الأوروبيين، لن تتسامح مع أي تدخل في شؤونها الداخلية، مشدداً على أهمية إقامة علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والمساواة السيادية بين الدول.

وقال خلال افتتاح مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة: "في علاقاتنا الثنائية مع شركائنا الأوروبيين، لن تتسامح الجزائر مع أي تدخل في شؤونها الداخلية وستظل دوما على استعداد لإقامة علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والالتزام الكامل بمبدأ المساواة السيادية بين الدول".

وفي نهاية أكتوبر الماضي،  وجه تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء بإعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وفق "نظرة سيادية" و"مقاربة رابح ـ رابح".

أخبار ذات صلة

&#34;أنصار الله&#34; تعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع

"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع

الإمارات: الدفاع المدني يسيطر على حريق بمصنع زيوت في المنطقة الصناعية

الإمارات: الدفاع المدني يسيطر على حريق بمصنع زيوت في المنطقة الصناعية

‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): مبادرة العمل العالمية 2021 - مشروع الأرض

‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): مبادرة العمل العالمية 2021 - مشروع الأرض

مصر تسجل 54 وفاة و929 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر تسجل 54 وفاة و929 إصابة جديدة بـ(كورونا)

تحذيرات أردنية من استمرار غياب أفق عودة مفاوضات السلام

تحذيرات أردنية من استمرار غياب أفق عودة مفاوضات السلام

شاهد: إصابة جندييْن سوريين في عدوان إسرائيلي جديد

شاهد: إصابة جندييْن سوريين في عدوان إسرائيلي جديد

الكشف عن نتائج التحقيقات الأولية الخاصة بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

الكشف عن نتائج التحقيقات الأولية الخاصة بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

التحالف العربي يعلن تدمير مسيرة مفخخة باتجاه خميس مشيط بالسعودية

التحالف العربي يعلن تدمير مسيرة مفخخة باتجاه خميس مشيط بالسعودية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: رئيس برلمان بروكسل يستقبل اللواء أبو بكر ووفد من السفارة والجالية الفلسطينية

هيئة الأسرى: رئيس برلمان بروكسل يستقبل اللواء أبو بكر ووفد من السفارة والجالية الفلسطينية

مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية في البيرة

مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية في البيرة

هيئة الأسرى: انتهاكات طبية مستمرة يُمارسها الاحتلال بحق الأسرى المرضى في سجن عسقلان

هيئة الأسرى: انتهاكات طبية مستمرة يُمارسها الاحتلال بحق الأسرى المرضى في سجن عسقلان

التعليم برام الله تطلق ورشة لمديري المدارس للمشاركة في مشروع &#34;أمل&#34;

التعليم برام الله تطلق ورشة لمديري المدارس للمشاركة في مشروع "أمل"

وفد طبي أوروبي يصل إلى قطاع غزة

وفد طبي أوروبي يصل إلى قطاع غزة

المحكمة العسكرية في رام الله تعقد أولى جلساتها بعد الإعتداء على المواطنين السلميين

المحكمة العسكرية في رام الله تعقد أولى جلساتها بعد الإعتداء على المواطنين السلميين

جلسة محكمة تُعقد اليوم للأسير علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ (94) يومًا

جلسة محكمة تُعقد اليوم للأسير علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ (94) يومًا

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس بينهم سيدة وطفلها

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس بينهم سيدة وطفلها

منوعات

منة فضالي تتعرض للنصب والاحتيال.. ونقابة الممثلين تحيل منتجين للتحقيق

منة فضالي تتعرض للنصب والاحتيال.. ونقابة الممثلين تحيل منتجين للتحقيق

شاهد: نانسي عجرم تتصدر الترند بأغنيتها الجديدة (150)

شاهد: نانسي عجرم تتصدر الترند بأغنيتها الجديدة (150)

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل بوشمها الجديد

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل بوشمها الجديد

شاهد: تامر حسني يفاجئ عروسين في أمريكا بحفل زفافهم

شاهد: تامر حسني يفاجئ عروسين في أمريكا بحفل زفافهم

شاهد: ياسمين رئيس تصدم الجميع بتصريح غريب عن التمثيل

شاهد: ياسمين رئيس تصدم الجميع بتصريح غريب عن التمثيل

شاهد: زينة تهرب من عملية جراحية بهذه الطريقة

شاهد: زينة تهرب من عملية جراحية بهذه الطريقة

شاهد: نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلاد زوجها

شاهد: نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلاد زوجها

شاهد: جاستين بيبر يصدم الجمهور بعد ظهوره بالحجاب

شاهد: جاستين بيبر يصدم الجمهور بعد ظهوره بالحجاب

رسمياً انفصال منة عرفة عن زوجها .. والأخير يوضح:&#34; أنا راجل صعيدي&#34;

رسمياً انفصال منة عرفة عن زوجها .. والأخير يوضح:" أنا راجل صعيدي"

الإعلامي المصري عمرو أديب يهاجم أنجلينا جولي

الإعلامي المصري عمرو أديب يهاجم أنجلينا جولي

عربي

الرئيس الجزائري: لن نتسامح مع أي تدخل في شؤوننا الداخلية

الرئيس الجزائري: لن نتسامح مع أي تدخل في شؤوننا الداخلية

&#34;أنصار الله&#34; تعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع

"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع

الإمارات: الدفاع المدني يسيطر على حريق بمصنع زيوت في المنطقة الصناعية

الإمارات: الدفاع المدني يسيطر على حريق بمصنع زيوت في المنطقة الصناعية

مصر تسجل 54 وفاة و929 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر تسجل 54 وفاة و929 إصابة جديدة بـ(كورونا)