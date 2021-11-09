السراج: نأمل أن يمر موسم الشتاء بأمان ونظام البائع المتجول سيطبق قريباً



وأضاف السراج في حديثٍ لإذاعة (الأقصى): "أنهم يشكلون لجنة طوارئ متخصصة مع حلول فصل الشتاء، وتضم اللجنة عدة مؤسسات ذات العلاقة، وضمن الإمكانيات المتاحة أمامنا، وهناك تخوفات حقيقية بسبب العدوان الأخير الذي نتج عنه حُفر عميقة في الأرض، نأمل أن يمر الموسم بأمان".





وبيّن رئيس بلدية غزة أن نظام البائع المتجول سيطبق قريباً، وسيكون شخص معترف به، ومطلوب منه أن يلتزم بشروط معينة ستريح المواطن والبائع المتجول.



وأشار السراج إلى أنهم يشجعون كل شخص يسعى لقوت أولاده، ولكن عندما يسبب خطراً على المواطنين، ويشغل الرصيف ويتعدى على الشارع العام فلا يمكن أن يتغاظوا عن ذلك.





رام الله - دنيا الوطنقال يحيى السراج رئيس بلدية غزة، اليوم الثلاثاء، إن أمامهم الكثير من التحديات، داعياً المواطنين للمزيد من التعاون والاستجابة لتوجيهات البلدية، ونعدهم أن نفعل ما بوسعنا لتطوير المدينة وخدمة المواطنين.