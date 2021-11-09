شؤون فلسطينية

التعليم برام الله تطلق ورشة لمديري المدارس للمشاركة في مشروع "أمل"

التعليم برام الله تطلق ورشة لمديري المدارس للمشاركة في مشروع "أمل"
رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة التربية والتعليم، اليوم، لقاءً تربوياً لمديري/ات المدارس المشاركة في مشروع (أمل)، وعددها (71) مدرسة موزعة على مديريات التربية كافة.

و يهدف اللقاء إلى اطلاع المشاركين على برنامج المواطنة وحقوق الإنسان في الوزارة، وتمكينهم من المفاهيم ذات العلاقة بالبرنامج، وكذلك آليات العمل في المشروع في مدارسهم، لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، والنوع الاجتماعي، ومنظومة قيم المواطنة والقيم الإنسانية، بما يحقق العدالة والمساواة بين ذوي العلاقة، وانطلاقاً من دورهم الريادي في المتابعة، وتقديم الدعم والمساندة والتوجيه للمعلمين والطلبة بالتعاون والتنسيق مع المشرفين التربويين المنسقين للمشروع في مديريات التربية في كافة المحافظات.

وافتتح اللقاء؛ مدير عام التربية والتعليم في محافظة أريحا عزمي بلاونة حيث أشاد بالدور الذي يقوم به مدير المدرسة في قيادة العملية التعليمية وطاقم المعلمين؛ لتحقيق الغايات المنشودة رغم التحديات التي واجهتهم خلال جائحة كورونا، واستمرار انتهاكات الاحتلال لقطاع التعليم.

بدوره، قدم منسق المشروع جمال سالم ، عرضاً موجزاً عن برنامج المواطنة وحقوق الإنسان في الوزارة، وآليات مأسسته في النظام التعليمية سواء كان ذلك في السياسات، والمناهج التعليمية، والبرامج والنشاطات الداعمة والمساندة لبناء قدرات المشرفين التربويين ومديري المدارس والمعلمين.


أخبار ذات صلة

الاحتلال يهدم منزلًا في الولجة ويخطر بهدم آخر بجبل المكبر

الاحتلال يهدم منزلًا في الولجة ويخطر بهدم آخر بجبل المكبر

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل

هيئة الأسرى: رئيس برلمان بروكسل يستقبل اللواء أبو بكر ووفد من السفارة والجالية الفلسطينية

هيئة الأسرى: رئيس برلمان بروكسل يستقبل اللواء أبو بكر ووفد من السفارة والجالية الفلسطينية

مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية في البيرة

مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية في البيرة

الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

هيئة الأسرى: انتهاكات طبية مستمرة يُمارسها الاحتلال بحق الأسرى المرضى في سجن عسقلان

هيئة الأسرى: انتهاكات طبية مستمرة يُمارسها الاحتلال بحق الأسرى المرضى في سجن عسقلان

السراج: نأمل أن يمر موسم الشتاء بأمان ونظام البائع المتجول سيطبق قريباً

السراج: نأمل أن يمر موسم الشتاء بأمان ونظام البائع المتجول سيطبق قريباً

محكمة الاحتلال العسكرية تعقد جلسة للأسير علاء الأعرج المضرب عن الطعام

محكمة الاحتلال العسكرية تعقد جلسة للأسير علاء الأعرج المضرب عن الطعام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: رئيس برلمان بروكسل يستقبل اللواء أبو بكر ووفد من السفارة والجالية الفلسطينية

هيئة الأسرى: رئيس برلمان بروكسل يستقبل اللواء أبو بكر ووفد من السفارة والجالية الفلسطينية

مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية في البيرة

مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية في البيرة

هيئة الأسرى: انتهاكات طبية مستمرة يُمارسها الاحتلال بحق الأسرى المرضى في سجن عسقلان

هيئة الأسرى: انتهاكات طبية مستمرة يُمارسها الاحتلال بحق الأسرى المرضى في سجن عسقلان

التعليم برام الله تطلق ورشة لمديري المدارس للمشاركة في مشروع &#34;أمل&#34;

التعليم برام الله تطلق ورشة لمديري المدارس للمشاركة في مشروع "أمل"

وفد طبي أوروبي يصل إلى قطاع غزة

وفد طبي أوروبي يصل إلى قطاع غزة

المحكمة العسكرية في رام الله تعقد أولى جلساتها بعد الإعتداء على المواطنين السلميين

المحكمة العسكرية في رام الله تعقد أولى جلساتها بعد الإعتداء على المواطنين السلميين

جلسة محكمة تُعقد اليوم للأسير علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ (94) يومًا

جلسة محكمة تُعقد اليوم للأسير علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ (94) يومًا

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس بينهم سيدة وطفلها

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس بينهم سيدة وطفلها

منوعات

منة فضالي تتعرض للنصب والاحتيال.. ونقابة الممثلين تحيل منتجين للتحقيق

منة فضالي تتعرض للنصب والاحتيال.. ونقابة الممثلين تحيل منتجين للتحقيق

شاهد: نانسي عجرم تتصدر الترند بأغنيتها الجديدة (150)

شاهد: نانسي عجرم تتصدر الترند بأغنيتها الجديدة (150)

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل بوشمها الجديد

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل بوشمها الجديد

شاهد: تامر حسني يفاجئ عروسين في أمريكا بحفل زفافهم

شاهد: تامر حسني يفاجئ عروسين في أمريكا بحفل زفافهم

شاهد: ياسمين رئيس تصدم الجميع بتصريح غريب عن التمثيل

شاهد: ياسمين رئيس تصدم الجميع بتصريح غريب عن التمثيل

شاهد: زينة تهرب من عملية جراحية بهذه الطريقة

شاهد: زينة تهرب من عملية جراحية بهذه الطريقة

شاهد: نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلاد زوجها

شاهد: نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلاد زوجها

شاهد: جاستين بيبر يصدم الجمهور بعد ظهوره بالحجاب

شاهد: جاستين بيبر يصدم الجمهور بعد ظهوره بالحجاب

رسمياً انفصال منة عرفة عن زوجها .. والأخير يوضح:&#34; أنا راجل صعيدي&#34;

رسمياً انفصال منة عرفة عن زوجها .. والأخير يوضح:" أنا راجل صعيدي"

الإعلامي المصري عمرو أديب يهاجم أنجلينا جولي

الإعلامي المصري عمرو أديب يهاجم أنجلينا جولي

عربي

الرئيس الجزائري: لن نتسامح مع أي تدخل في شؤوننا الداخلية

الرئيس الجزائري: لن نتسامح مع أي تدخل في شؤوننا الداخلية

&#34;أنصار الله&#34; تعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع

"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع

الإمارات: الدفاع المدني يسيطر على حريق بمصنع زيوت في المنطقة الصناعية

الإمارات: الدفاع المدني يسيطر على حريق بمصنع زيوت في المنطقة الصناعية

مصر تسجل 54 وفاة و929 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر تسجل 54 وفاة و929 إصابة جديدة بـ(كورونا)