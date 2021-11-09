التعليم برام الله تطلق ورشة لمديري المدارس للمشاركة في مشروع "أمل"



و يهدف اللقاء إلى اطلاع المشاركين على برنامج المواطنة وحقوق الإنسان في الوزارة، وتمكينهم من المفاهيم ذات العلاقة بالبرنامج، وكذلك آليات العمل في المشروع في مدارسهم، لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، والنوع الاجتماعي، ومنظومة قيم المواطنة والقيم الإنسانية، بما يحقق العدالة والمساواة بين ذوي العلاقة، وانطلاقاً من دورهم الريادي في المتابعة، وتقديم الدعم والمساندة والتوجيه للمعلمين والطلبة بالتعاون والتنسيق مع المشرفين التربويين المنسقين للمشروع في مديريات التربية في كافة المحافظات.





وافتتح اللقاء؛ مدير عام التربية والتعليم في محافظة أريحا عزمي بلاونة حيث أشاد بالدور الذي يقوم به مدير المدرسة في قيادة العملية التعليمية وطاقم المعلمين؛ لتحقيق الغايات المنشودة رغم التحديات التي واجهتهم خلال جائحة كورونا، واستمرار انتهاكات الاحتلال لقطاع التعليم.





بدوره، قدم منسق المشروع جمال سالم ، عرضاً موجزاً عن برنامج المواطنة وحقوق الإنسان في الوزارة، وآليات مأسسته في النظام التعليمية سواء كان ذلك في السياسات، والمناهج التعليمية، والبرامج والنشاطات الداعمة والمساندة لبناء قدرات المشرفين التربويين ومديري المدارس والمعلمين.









رام الله - دنيا الوطنعقدت وزارة التربية والتعليم، اليوم، لقاءً تربوياً لمديري/ات المدارس المشاركة في مشروع (أمل)، وعددها (71) مدرسة موزعة على مديريات التربية كافة.